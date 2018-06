Wasserleitung in Talheim verlegt

Eine Wasserleitung unter einem Bachlauf ist am Dienstag in Talheim verlegt worden. Dabei handelte es sich um ein Rohr, das den nordöstlichen Teil der Gemeinde mit Wasser versorgen soll. Es wird von einem angrenzenden Grundstück aus unter dem Krähenbach verlegt und an die Leitung angeschlossen, die bereits während der Sanierungsarbeiten unter den Parkplätzen der Festhalle verlegt wurde.

Für die Ausführung musste ein günstiger Zeitpunkt abgewartet werden. Die Laichzeit der Forellen musste vorüber sein und der Wasserstand durfte auch nicht zu hoch sein. Diese Faktoren waren nun gegeben und so wurde die Wasserleitung unter dem Bachlauf verlegt. Zudem wollte Bürgermeister Martin Hall die Leitung verlegt wissen, ehe die Außengestaltung der Festhalle in Angriff genommen wird. „Die Wasserleitung entlang der Festhalle wurde bereits im März verlegt. Zu dem Zeitpunkt waren aber die Voraussetzungen, um unter dem Bachlauf durch zu fahren, nicht gegeben“, erklärte Hall. Am Dienstag waren Mitarbeiter der Straßenbaufirma Walter im Gemeindegebiet tätig. Das Verlegen des Wasserrohres wurde von Johannes Wagner, vom ortsansässigen Flaschnerbetrieb und vom Bauhofmitarbeiter Ralf Hauch erledigt.

„Bereits im Rahmen der Kanalsanierung, die vor einigen Jahren vorgenommen wurde, ist eine neue Wasserleitung verlegt worden. Eine ältere Leitung ist dann kaputt gegangen, die haben wir jetzt ersetzt. Nun haben wir wieder drei Leitungen in den Nordosten der Gemeinde“, erklärte Hall. Auf diese Weise sei Versorgungssicherheit für die Bewohner hergestellt worden.

Ebenso sei mit drei Leitungen im Falle eines Brandes für die Feuerwehr immer genügend Löschwasser verfügbar, so Talheims Bürgermeister. (smü)