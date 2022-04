Vorsitzender sucht Nachfolger

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Alles beim Alten, mit Aussicht auf einen Generationenwechsel. So könnte die Jahreshauptversammlung der Talheimer Lupfengeister charakterisiert werden. Das Amt des Vorsitzenden war zu wählen. Hans Joachim Micks erklärte sich bereit, für eine weitere - eigentlich - vierjährige Amtszeit zur Verfügung zu stehen. Eigentlich, denn eigentlich möchte er die Vereinsleitung gerne in jüngere Hände abgeben. Das teilte Micks bei der Generalversammlung den Mitgliedern auch mit.

Nach Vorgesprächen sind sogar zwei potentielle Kandidaten da, die sich mit dem Gedanken befassen wollen. Robin Krause und Lucas Tschaut sind die beiden jungen Männer, die sich in der Lage fühlen, den Verein in die Zukunft zu führen. Nach dem Willen von Hans Joachim Micks könnten sich Krause und Tschaut in den nächsten beiden Jahren mit den Aufgaben eines Vorsitzenden vertraut machen, um dann eventuell schon dann den Vorsitz zu übernehmen. Wer es sein wird, entscheidet die Wahl der Mitglieder.

Auch die Kassiererin Sabine Starck wünscht sich ihre Abwahl. Da wanderten bei der Vollversammlung die Blicke zu Nathalie Racz. Sie ist seit ihrer Kindheit im Verein, also mit den Lupfengeistern sozusagen groß geworden. Die Mitglieder würden ihr die Kassenführung zutrauen, sie bat sich jedoch noch Bedenkzeit aus.

Im Verlaufe des Jahres werden die Lupfengeister „wie üblich“ beim Kinderferienprogramm der Gemeinde ein Angebot beisteuern. Anfang Juli soll ein Sommerfest stattfinden. Ein Human-Kicker-Turnier soll dabei ausgetragen werden. Nach dem großen Zuspruch aus dem Vorjahr soll zur Adventszeit das weihnachtliche Basteln wiederholt werden.