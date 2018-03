Vorbereitungen auf den Fischverkauf laufen

Die Karwoche ist für die Mitglieder des Anglervereins Talheim die wohl arbeitsreichste Woche im Jahr. Am Gründonnerstag findet der Fischverkauf statt. Doch es werden nicht nur frische Forellen angeboten, es gibt auch einen gemütlichen Hock, geräucherte Forellen, Würstchen und gefärbte Eier.

Seit fünf Jahren beziehen die Talheimer Angler die Fische von einem Fischzüchter in der Nähe von Horb. „Dort stimmt die Qualität, und auch die Haltung der Fische ist in Ordnung. Die Anlage ist sehr gepflegt“, sagt der Vorsitzende Henning Ahrens. 550 Forellen haben die Angler in diesem Jahr geordert. Im vergangenen Jahr waren es noch 500 Fische. „Wegen der stetig steigenden Nachfrage, haben wir in diesem Jahr die Menge erhöht“, berichtet Ahrens.

Am Dienstag werden die Forellen von den Mitgliedern des Anglervereins geholt. Am Abend werden die Fische gesäubert. Die Menge, die für das Räuchern vorgesehen ist, wird in eine Würzmischung eingelegt. „Das Rezept ist top-secret“, stellt der Vorsitzende klar. Am Mittwochvormittag müssen die Fische dann aufgehängt werden, gegen Abend werden sie von einem Mitglieder-Team geräuchert.

Ein anderes Team kümmert sich um den Aufbau der Verkaufsmöglichkeit. Normalerweise findet das in der Festhalle statt. Da sich diese noch in der Sanierung befindet, stellt Jörg Müller, wie bereits im vergangenen Jahr, die Abbundhalle seiner Zimmerei zur Verfügung. Am Donnerstag ist ab 17 Uhr der Fischverkauf an der Reihe.

Bernhard Hauser, eines der Mitglieder des Anglerverein, lässt es sich seit vielen Jahren nicht nehmen, zur geräucherten Forelle eine große Menge Kartoffelsalat zuzubereiten. Von den 28 Mitgliedern des Anglerverein sind 18 Leute in verschiedenen Tätigkeiten die ganze Woche über beschäftigt. Den Fischverkauf gibt es seit nunmehr zwölf Jahren. Er ist stetig gewachsen und für den Verein zu einer Erfolgsgeschichte und Haupteinnahmequelle geworden.