Viola Bienengräber erzielt Bestnote

Mit mehreren Fahrzeugen sind die Einsatzkräfte am Sonntag gegen 13.30 Uhr in den Angerweg in Biberach ausgerückt. Zuvor hatten mehrere Menschen den Notruf gewählt, um einen Brand in einem Mehrfamilienhaus zu melden. „Als wir eintrafen, qualmte es aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss stark heraus“, sagte der Einsatzleiter von der Biberacher Feuerwehr, Ludger Haack, der SZ. Eine Bewohnerin kam ins Krankenhaus – und ein Hund konnte noch rechtzeitig gerettet werden.