Unfall mit Blechschaden auf B 523

Zu einem Unfall mit einem Blechschaden in Höhe von rund 9000 Euro ist es am Freitagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der Bundesstraße 523 zwischen Talheim und Eßlingen gekommen. Ein 44-Jähriger war mit einem Seat Cupra auf der B 523 von Talheim herkommend in Richtung Tuttlingen unterwegs. Unmittelbar nach einer Brücke setzte der Seat-Fahrer zum Überholen an, um ein vor ihm fahrenden Sattelzug zu überholen. Beim Ausscheren streifte der 44-Jährige einen von hinten heranfahrenden und bereits im Überholvorgang befindlichen 21-jährigen Fiat Ducato-Fahrer. Die beiden Männer blieben unverletzt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden am Seat auf eine Höhe von 4000 Euro und am Fiat auf ungefähr 5000 Euro.