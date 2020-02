Unbekannte zerstechen Reifen

Zeugen sucht die Polizei zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Auto, die im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagabend im Tannenweg im Bereich der Einmündung des Tannenweges in die Lupfenstraße begangen wurde. Unbekannte Täter zerstachen laut Polizei die beiden Hinterreifen an einem grau lackierten Seat Ibiza mit Tuttlinger Kennzeichen. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise von solchen benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Trossingen, Telefon 07425 / 33866, zu melden.