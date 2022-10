Überholender drängt Auto gegen Leitplanke – Polizei sucht Zeugen

Am Montagmorgen gegen 8 Uhr hat ein unbekannter Autofahrer auf der Bundesstraße 523 bei Talheim einen Unfall verursacht.

Laut Polizei fuhr der Unbekannte in Richtung Tuningen und überholte ein Auto. Ein 23-jähriger Mazda-Fahrer, der sich in diesem Moment im Gegenverkehr näherte, musste scharf nach rechts ausweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Dabei geriet er mit seinem Mazda an die Leitplanken, wodurch ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10 000 Euro entstand. Zu einer Berührung der Autos untereinander kam es nicht.

Weder der Unfallverursacher noch der von ihm Überholte hielten nach dem Unfall an. Die Polizei sucht deshalb Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizei in Trossingen, Telefon 07425/33866, in Verbindung zu setzen.