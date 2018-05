TV Talheim ist größter Verein im Ort

Der Turnverein Talheim hat eine erfreuliche Entwicklung genommen. Dies wurde bei der Jahreshauptversammlung deutlich. Im vergangenen Jahr fanden einige neue Mitglieder den Weg zum TV Talheim. Der Verein zählt aktuell 466 Mitglieder und ist der größte in der Gemeinde.

Ein Drittel davon ist unter 18 Jahre alt – Ein Umstand, der die erfolgreiche Jugendarbeit unterstreicht. Auch die Wahlen verliefen erfreulich. Der Vorsitzende Michael Kreutter ließ sich für ein weiteres Jahr wählen, die beiden weiteren Vorsitzenden Marius Immer und Stefan Lohrer wurden für zwei Jahre im Amt bestätigt.

Als Beisitzer wurden einstimmig Tobias Warncke, Alexander Ulrich, Melanie Späth, Maximilian Kreutter und Florian Conradi gewählt. Die amtierenden Beisitzer Holger Späth und Hans-Günter Obergfell wurden einstimmig im Amt bestätigt. „Zum ersten Mal seit Jahren sind alle Beisitzer-Posten besetzt. Von ihnen erhoffen wir uns neue Impulse“, sagte Lohrer.

Auch in sportlicher Hinsicht läuft es rund beim TV Talheim. In der Abteilung Turnen leistet Elke Dold gute, kreative Arbeit. Das Schülerturnen wird im Durchschnitt von 20 Kindern besucht, am Eltern-Kind-Turnen nehmen zehn bis 15 Familien teil. Das Frauenturnen, an dem auch zehn bis 15 Frauen teilnehmen, wird seit vielen Jahren verlässlich von Ruth Suttkus geleitet. Zwischen 45 und 50 Freizeitsportler treffen sich regelmäßig zum Badminton, beziehungsweise zum Tischtennis. Diese Abteilung untersteht Reinwald Lutz. Die Lauf- und Radsportler sind regelmäßig in und um die Gemeinde unterwegs. Sie werden von Willi Gauges geleitet.

In der Abteilung Handball, die der HSG Baar angehört, sind die weibliche Jugend und die Männer gut unterwegs. „Für die Herren ist das erklärte Ziel der Wiederaufstieg in die Landesliga“, sagte der Vorsitzende Michael Kreutter.

Bei der Jahreshauptversammlung wurden Mitglieder für langjährige Zugehörigkeit geehrt:

20 Jahre: Beate und August Geiger, Margarethe Gutsche, Cornelia Irion, Maria Irion, Rosalinde Kreutter, Silvia Kreutter, Yvonne Kreutter, Manuel Rau, Tanja Simmerer, Beate Voßeler

30 Jahre: Karl-Heinz Haller, Brigitte Irion, Dominik Strohof,

40 Jahre: Nicole Erban, Siegfried Hutz, Sandra Irion, Hans-Günter Obergfell, Ruth Suttkus

50 Jahre: Dieter Kupferschmid