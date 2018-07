TV feiert seit über 100 Jahren Erfolge

Auf mehr als ein Jahrhundert kann der mitgliedsstärkste Verein Talheims zurückblicken. Zu verdanken ist dies der Entscheidung einiger Pioniere, die den TV Talheim am 13. August 1906 im Gasthaus Linde, das bis heute Vereinslokal geblieben ist, gegründet haben.

Von unserer Mitarbeiterin Ingrid Kohler

Bereits am Gründungstag traten 24 Mitglieder bei. Johann Irion wurde, nachdem Schultheiss Neher wegen „Überbürdung mit Arbeit“ abgelehnt hatte, zum Vorsitzenden gewählt. Ein Turnplatz sowie Holz zum Bau von Geräten und einer Hütte wurden bewilligt; ebenso, „falls sich der Verein als lebensfähig erweist“, ein Betrag aus der Gemeindekasse.

Erfolgreich beteiligten sich die Mitglieder an vielen Turn- und Gauturnfesten in der Region, ja sogar Landes- und Deutsche Turnfeste wurden besucht. Ein Höhepunkt im ersten Jahrzehnt des TV Talheim war die Fahnenweihe im Mai 1914 mit Festwochenende und Festbankett. Auf der Rückseite der Fahne steht zu lesen: „Wer seinen Körper stählt, pflegt seine Seele“.

Wie bei allen Vereinen hinterließen auch beim TV Talheim die beiden Weltkriege ihre Spuren: Bereits im Ersten Weltkrieg starben sechs Mitglieder, aus dem Zweiten Weltkrieg kehrten 22 Turner nicht mehr heim. Im Juli 1947 versammelten sich viele frühere Turner und Sportfreunde im Gasthaus „Linde“ zur Gründung eines „Sportvereins“. Die Wiederaufnahme des Sportbetriebs nach dem Zweiten Weltkrieg war auch die Geburtsstunde der „Handballelf“ unter Leitung von Kurt Götz. Andreas Irion war es, der die folgenden 20 Jahre den Vorsitz des TV Talheim inne hatte, der 1947 den Namen „Sportverein Talheim“ trug.

Mit großem „Bahnhof“ wurde im Juli 1956 das 50-jährige Jubiläum gefeiert. Eine Tradition wurden die Weihnachtsfeiern mit Theatervorführungen in der vereinseigenen Turnhalle, die 1952 gebaut wurde. Der Sportplatz mit großem Rasenfeld und kleinem Hartplatz wurde 1975 neu gebaut. Die „handballgerechte“ neue Sporthalle konnte 1993, nachdem sich ein Förderverein seit 1986 stark dafür gemacht hatte und der TV Talheim sein ganzes Vermögen in Höhe von 50 000 Mark einbrachte, in Betrieb genommen werden -- seither ist die alte Halle die Festhalle in Talheim.

Der TV Talheim, der vor drei Jahren das hundertjährige Jubiläum feierte, ist in alle Richtungen gewachsen. Bei Eberhard Kohler, dem Vorsitzenden seit 2003, laufen die Fäden aller Abteilungen zusammen. Radsport, Skisport, Tischtennis und Badminton haben sich als feste Größen im sportlichen Angebot etabliert. Während die Abteilung Turnen mit den Turn- und Gymnastikstunden „Gymnastik 40+“, „Turnen Vorschule“, „Mutter+Kind-Turnen“, „Mädchen-Turnen“ und „Frauen-Turnen“ den Talheimern eine gute sportliche Plattform bietet, ist die Abteilung Handball zum Aushängeschild des Vereins geworden. Sechs Jugend-, eine Damen- und drei Herrenmannschaften nehmen am Ligabetrieb teil.

Dem ersten Handball-Spiel am 5. Oktober 1947 auf dem Sportplatz folgten erfolgreiche Jahrzehnte, in denen die Handballer mehrfach Meister wurden. 1993/94 feierte die 1. Mannschaft unter Trainer Erich Merk erstmals den Aufstieg in die Landesliga. Den größten Erfolg der Vereinsgeschichte konnte die 1. Mannschaft mit Rainer Martin Irion 2003/2004 verbuchen mit dem Aufstieg in die Verbandsliga Württemberg. Ein Jahr später folgte der Abstieg in die Landesliga. In der laufenden Saison 2009/10 trainiert Siggi Katzmaier die 1. Mannschaft, wertvolle Arbeit leistet Physiotherapeutin Eva-Maria Kull.

Das nächste Spiel des TV Talheim beginnt am Samstag, 5. Dezember, um 18 Uhr in der Hohenlupfenhalle; Gegner ist die SG Hirsau/Calw/Bad Liebenzell. Im Anschluss lädt der TV Talheim ab 20.30 Uhr zur Jahresabschlussfeier in der Festhalle, Infos www.tv-talheim.de.