Teurer Müll: Deponie-Erweiterung kostet den Kreis 22 Millionen Euro

Um gut fünf Hektar Fläche will der Landkreis die Mülldeponie Talheim erweitern. Das würde den weiteren Betrieb für etwa 30 Jahre sichern. Die Arbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2023 beginnen und nach derzeitigen Stand rund 21,9 Millionen Euro kosten. Finanzieren will der Landkreis diese Summe zunächst über Kredite, später dann über die Gebühren refinanzieren. Der Kreistag hat das Konzept jetzt einstimmig gebilligt.

5,1 Hektar Fläche entsprechen etwa sieben Fußballfeldern. Mit der Erweiterung vollzieht der Landkreis Pläne, die schon in den 1980er- und 90er-Jahren vorgesehen wurden. Hinter der Deponie steht künftig ein Zweckverband, an dem auch die Landkreise Schwarzwald-Baar und Rottweil beteiligt sind. Beide Landkreise haben dem Erweiterungskonzept einmütig zugestimmt, ebenso die Gemeinde Talheim, auf deren Gemarkung die Deponie liegt.

Gründung des Zweckverbands zieht sich noch hin

Formal hätte der Zweckverband „Regionale Deponie Schwarzwald-Baar-Heuberg“ bereits gegründet werden sollen; laut Landratsamt gibt es aber noch „offene steuerrechtliche Fragestellungen“, die geklärt werden müssen. Die Beteiligten gehen jetzt davon aus, dass die Gründung zum 1. Januar 2023 erfolgen kann. Um die baulichen Pläne bis dahin weiter vorantreiben zu können, entscheiden derzeit noch die drei beteiligten Landkreise. Die rechtlichen und technischen Fragen werden mit dem Regierungspräsidium Freiburg abgesprochen, das Genehmigungsbehörde ist.

Noch nicht geklärt ist die Frage, ob das Deponiegelände künftig als Standort für eine Photovoltaik-Anlage genutzt werden kann. Zumindest auf dem „alten“ Teil wäre das umsetzbar, so Landrat Stefan Bär; hier wartet man noch auf Vorgaben des Landes. Mit der Erweiterung verbunden ist zudem noch der Bau eines neuen Waage-Bereichs für Anlieferer – Kreisrat Paul Haug hatte darauf hingewiesen, dass der Zustand der jetzigen Waage „unzumutbar“ sei. Insbesondere Handwerker verlören bei Ein- und Ausfahrten viel Zeit.

Versorgungssicherheit für 30 Jahre

Der Beschluss zum Millionenprojekt fiel dann einhellig und ohne Diskussion. CDU-Fraktionssprecher Markus Hugger erklärte nur knapp die „Kernbotschaft“ des Vorhabens“: Man schaffe Versorgungssicherheit für weitere 30 Jahre. Die Erweiterung sei „kein Vorzeigeprojekt“, setze man sie aber nicht um, sei später der Katzenjammer groß.

Im Rahmen der Deponie-Entscheidung hat der Kreistag noch eine andere Entscheidung gefällt: Die Verwertung des im Landkreis anfallenden Altpapiers wird von Mitte 2022 bis Mitte 2024 von der Firma Palm (Aalen) übernommen. Das Gremium vergab den damit verbundenen Auftrag zu einem Angebotspreis von knapp 4,1 Millionen Euro. Das Unternehmen hatte sich in der europaweiten Ausschreibung unter fünf Wettbewerbern durchgesetzt. Es versorgt mit dem Material Papierfabriken in Aalen, Eltmann (Bayern) und Wörth in Rheinland-Pfalz. Palm ist bereits seit 2017 Vertragspartner des Landkreises.