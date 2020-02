Talheimer Störche sind zurück

Der Winter ist zurück, die Talheimer Störche auch. Der Zeitpunkt mag für die Zugvögel ungünstig sein, doch sie scheinen es gelassen zu nehmen, wärmen sich in der Sonne so gut wie möglich und pflegen ihr Gefieder. Da man dem Storch die Verantwortung für die Ankunft von Nachwuchs zuschreibt, hat das Paar in der Gemeinde wieder viel zu tun. Ist es doch tatsächlich so, dass, seitdem sich das Storchenpaar aus eigenem Antrieb auf einem Strommasten ein Nest gebaut hat und seither jedes Jahr erfolgreich einige Jungtiere groß zieht, auch in Talheim die Geburtenrate deutlich gestiegen ist.