Talheimer putzen ihren Ort

Zehn Erwachsene und 15 Kinder haben sich in Talheim am Freitagnachmittag bei strahlendem Sonnenschein getroffen, um in und um die Gemeinde für Sauberkeit zu sorgen. Bürgermeister Martin Hall freute sich über die Teilnahme vieler Familien. Erwachsene und Kinder teilten sich in drei Gruppen auf.

Der Bauhofmitarbeiter Martin Haupter fuhr den gemeindeeigenen Traktor mit einem Ladewagen, Jagdpächter Peter Renz kam mit seinem Auto und einem Anhänger, Mark Hoffrichter stellte sein Transportfahrzeug zur Verfügung. So wurde Müll eingesammelt. Getränkedosen, Flaschen und Verpackungsmüll machten in diesem Jahr den Löwenanteil aus. Aber auch ein paar Kleinmöbel und eine Kunststoffabdeckung waren unsachgemäß in der Landschaft entsorgt worden.