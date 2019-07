Talheimer Neubaugebiet nimmt Gestalt an

In der ersten Sitzung des neu eingesetzten Talheimer Gemeinderats ist das neu entstehende Wohnbaugebiet „Faugelen“ ein umfangreiches Thema gewesen. Lioba Fischer vom gleichnamigen Freiburger Planungsbüro war gekommen, um den ersten Entwurf vorzustellen. Faugelen liegt am Ortsrand, entlang der Öfinger Straße.

Demnach ist die Erschließung durch eine ringförmig angelegte Verkehrsführung in Bauabschnitten möglich. Die Zufahrt soll von der Öfinger Straße aus erfolgen, sie wird zum Finkenweg versetzt. Dadurch und durch eine weitere, noch zu planende Maßnahme soll eine Verkehrsberuhigung erreicht werden. Die Anbindung an das Postgässle wird fußläufig durch einen öffentlichen Grünbereich möglich sein, eine Anbindung an den Friedhof für Fußgänger wird hingegen eher als problematisch angesehen.

Ein Gewässerrandstreifen von fünf Metern Breite ab Oberkante Böschung ist eingeplant, ebenso ein Stellplatzbereich für Fahrzeuge, um so einen ausreichenden Abstand zur angrenzenden Bundesstraße zu erhalten. Eine Ökobilanzierung ist aufgrund der Größe nicht notwendig, es müssen aber der Artenschutz, Umweltbelange und die Lärmbelastung geprüft werden.

Faugelen ist umfasst von der Wohnbebauung „Oberer Brühl“, den Wohnhäusern entlang der Öfinger Straße und dem gegenüberliegenden Finkenweg. Somit könne es als innerörtliches Baugebiet angesehen werden und die Voraussetzungen für ein Bebauungsplanverfahren seien gegeben, so Lioba Fischer. Nach den Vorgaben gibt es keine zeitliche Begrenzung für das Verfahren und es muss kein Bedarf nachgewiesen werden.

Dass dieser jedoch vorhanden ist, zeigt den Gemeinderäten sowie der Verwaltung die Nachfrage nach den Bauplätzen im zuvor erschlossenen Baugebiet „Halde“, die zwischenzeitlich praktisch alle verkauft sind. Auf der „Faugelen“-Gesamtfläche von 4,85 Hektar sind auf 13 560 Quadratmetern 65 Bauplätze für Einfamilien- und Doppelhäuser geplant.

Im Verlaufe der Gespräche über den Entwurf brachte Gemeinderat Tobias Warncke den Gedanken auf, Wohnraum zur Vermietung zu schaffen. „Solch ein Angebot, speziell für junge Leute, die den ersten Schritt zur Gründung eines eigenen Haushalts gehen, fehlt in Talheim“, sagte er. Mit den Gedanken, den Pkw-Stellplatz-Bereich zu modifizieren sowie Alternativvorschläge für Wohnraum zur Vermietung einzuplanen, verließ Lioba Fischer die Sitzung mit der Vereinbarung, die veränderten Vorschläge nach der Sommerpause erneut zu besprechen.