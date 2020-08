Talheimer können attraktiven Freizeitpark nutzen

Seit Frühsommer ist die Außenanlage zwischen der Talheimer Fest- und der Sporthalle fertig. So steht der Bevölkerung dort ein attraktiver Freizeitpark zur Verfügung. Der Corona-Pandemie geschuldet konnte, zum Bedauern von Bürgermeister Martin Hall, kein Einweihungsfest stattfinden. Dennoch freuen sich viele Nutzer über die neuen Möglichkeiten, die diese Anlage bietet.

Bei der Gestaltung wurden Vorschläge der Jugend mit berücksichtigt, darauf geachtet, dass die Interessen aller Altersgruppen gewahrt werden, und dass es eine sinnvolle Aufteilung gibt. An die Rückseite der Festhalle schließt sich nun ein gepflasterter Festplatz an. Fest installierte Bänke und Tische bieten Gästen unter ebenfalls fest installierten Sonnenschirmen Sitzplätze. Um Biertische und Bänke aufzustellen, ist genügend Platz. Daran schließt sich der Spielbereich für Kleinkinder an. Eine Nestschaukel für die Kleinsten, weitere Schaukeln, Rutschen, im Boden eingelassene Trampoline sowie ein Matsch und Buddelbereich sollen den jüngsten Besuchern Spass bieten – unter den Augen der Eltern. Auf einem Kletterturm können größere Kinder Kraft und Koordination üben.

Gegenüber der Sporthalle befindet sich ein Netz, das Badminton- oder Volleyballspielern ihr Spielfeld teilt. Das ansteigende Gelände wurde von diesem Bereich an modelliert. Natursteine begrenzen das Badmintonfeld, sie dienen zugleich als Sitzgelegenheit für Zuschauer. Über eine Steintreppe gelangt man zum Soccercourt. Den hatten sich die Talheimer Jugendlichen gewünscht, um dort Ballsportarten spielen zu können. Neben diesem Court gibt es, über eine weitere Steintreppe, den Zugang zum Rasenplatz, auf dem Fußball gespielt werden kann. Der Uferbereich des Krähenbachs wurde ebenso gestaltet. Die im Frühjahr gepflanzten Bäume entwickeln sich.

Die Kosten für dieses Projekt waren mehrfach Thema im Gemeinderat und in der Bevölkerung. Ein erster Vorschlag einer Fachfirma belief sich auf annähernd 800 000 Euro. Ein Maischerz nahm diesen aufs Korn. Ein Banner prangte am Morgen des 1. Mai 2018 am Zugang zum Außenbereich, auf dem gefragt wurde, ob die Gemeinde tatsächlich diese Summe für einen Garten ausgeben wolle. Das wollten jedoch weder die Verwaltung, noch der Rat. Der Vorschlag wurde überarbeitet, einige Arbeiten vom Bauhof erledigt und ein Antrag auf ELR-Mittel bewilligt. So verblieb bei der Gemeinde zuletzt eine finanzielle Belastung, mit der die Verantwortlichen leben und die sie nach außen vertreten konnten.