Talheimer Kinder präsentieren Zirkusvorstellung

Zu einem Frühlingsfest hat der Talheimer Kindergarten die Bevölkerung am Samstagnachmittag in die Festhalle eingeladen. Diesmal präsentierten die Erzieherinnen mit den Kindern eine Zirkusvorstellung mit den besten „Artisten“ und „wilden Tieren“. In jeder Kindergartengruppe wurden dazu mehrere Nummern einstudiert. Julius, der als Cowboy seine „Schießkünste“ unter Beweis stellte. Oder die beiden „Bauchtänzerinnen“, die zusammen mit dem „Schlangenbeschwörer“ Robbi auftraten. Begleitet vom rhythmischen Applaus der Eltern und Großeltern drehten sie ihre Hüften und tanzten mit der Schlange – selbstverständlich einem Plüschtier. Darin und Jana traten als Magier auf und gaben sogar die Nummer mit der zersägten Jungfrau zum Besten. Zu den Tiernummern gehörten eine Pferdedressur, der Auftritt von Elefanten und auch Löwen sprangen durch einen brennenden Reifen. Ein Balanceakt und zwei Pausenclowns vervollständigten die Zirkusatmosphäre. Höhepunkt war der Auftritt von „Attila, dem stärksten Mann der Welt“. Diese Rolle war Ramadan wie auf den Leib geschneidert. „Attila“ forderte Talheims Bürgermeister Martin Hall heraus. Die beiden maßen sich im Armdrücken, das „Attila“ klar für sich entschied. Auch beim Biegen der Eisenstange hatte der Bürgermeister überhaupt keine Chance. (smü)