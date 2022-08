Talheimer Kinder besuchen Alpakas in Durchhausen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Einen ganz besonderen Erlebnistag haben acht Talheimer Kinder beim Ferienprogramm des Obst- und Gartenbauvereins erlebt. Sie haben einen Tag beim Alpaka-Team in Durchhausen verbracht.

Begleitet von erwachsenen Mitgliedern des OGV und unter Anleitung von Mirja Bohnert-Kraus und Hansjörg Kraus, den Besitzern der flauschigen Tiere, beschnupperten sich Mensch und Tier zunächst einmal. Gehege säubern und dann füttern, so wurden erste Freundschaften geschlossen. Die vielen Fragen der Kinder wurden vom Ehepaar Kraus bereitwillig beantwortet. So geriet das Ferienprogramm-Angebot gar ein wenig zur Naturkunde-Lehrstunde.

Neben Seide und Kaschmir ist die Alpaka-Wolle eine der edelsten Naturfasern. Das kleine Tier mit dem putzigen Gesicht wird hauptsächlich seiner Wolle wegen gezüchtet. Durch die einmal im Jahr vorgenommene Schur erhält der Besitzer, je nach Größe des Tieres, drei bis sechs Kilogramm Wolle, die dann zu Kleidung und Decken weiterverarbeitet werden kann. Ursprünglich aus den Anden stammend, also aus Südamerika, fühlen sich die Tiere in unseren Breiten sehr wohl und werden in jüngerer Vergangenheit immer öfter angetroffen. Aufgrund ihres sanften Wesens und ihres zarten Fells sind sie als Therapietiere sehr gut geeignet. Das alles erfuhren die Besucher.

Das eigentliche Erlebnis war die Wanderung mit den Alpakas. Aus der Ortsmitte von Durchhausen, wo die kamelartigen Paarhufer zu Hause sind, durften die Kleinen und die Großen die kuscheligen „Wolllieferanten“ bis zum Riedwiesensee führen. Löwenzahn knabbern war für die Tiere eine willkommene Leckerei, viele Streicheleinheiten gefielen den zweibeinigen Wanderern. Nach der Rückkehr in den heimischen Stall hatten die Besucher noch Gelegenheit, aus der Alpakawolle kleine Kunstwerke zu filzen. Sie sind eine bleibende Erinnerung an einen beeindruckenden Tag.