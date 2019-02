Talheimer holen Narrenbaum aus dem Wald

Die Mitglieder des Talheimer Narrenverein Lupfengeister haben am Samstag das schöne Wetter genutzt, um den Narrenbaum aus dem Wald zu holen, wie sie es seit vielen Jahren machen. Rasch war ein Exemplar gefunden, das allen Ansprüchen gerecht wurde. Otto Racz, Inhaber eines Motorsägen-Scheines, setzte mit sicherer Hand die Motorsäge an und schon lag der Baum. Das Entasten wurde auch noch mit Motorkraft erledigt, die Rinde allerdings musste von Hand abgeschält werden. Mit dem entsprechenden Werkzeug schabten die Mitglieder des Narrenvereins Lupfengeister abwechselnd den Stamm blank. Anschließend wird er von den Mitarbeitern einer Talheimer Zimmerei abgeholt und am Schmotzigen Donnerstag in der Ortsmitte aufgestellt.