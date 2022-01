Talheimer Grundschule erhält besseren Brandschutz

Noch im letzten Jahr ist in Talheim für die kommunalen Gebäude mit erhöhten Anforderungen an die Verkehrssicherheit ein Fünf-Jahres-Plan erstellt worden. Unter anderem in der Grundschule ist dazu ein externer Planer hinzugezogen und eine Brandverhütungsschau durch die Trossinger Baurechtsbehörde haben durchgeführt worden.

Dabei hat sich herausgestellt, dass die brandschutztechnische Ertüchtigung des Gebäudes erforderlich ist und dass die Fluchtwege überarbeitet werden müssen. Das Treppenhaus und die Flure bilden die Fluchtwege für die oberen Geschosse. Der hierin befindliche Zählerschrank und die Verteilerkästen stellen eine Brandlast dar.

Des Weiteren wurde die Fluchtwegbeschilderung, die Erstellung von Flucht- und Rettungsplänen sowie die Ausstattung mit vernetzten Brandmeldern angemahnt. Für die Ausstattung der Klassenzimmer mit Medientechnik sind außerdem noch Elektroarbeiten zur Verkabelung und zur Einrichtung eines Schulnetzwerkes erforderlich.

Der Planer wurde mit der Sachlage betraut und hat für die brandschutzrechtlichen Belange eine Verlagerung der Verteilerschränke und des Zählerschranks in das Kellergeschoss vorgesehen. Eine brandschutzkonforme Einhausung der Bereiche wäre mit größerem baulichem und finanziellem Aufwand ebenfalls möglich gewesen. Jedoch stellt die Verlagerung die zukunftssichere Lösung dar.

Die grobe Kostenschätzung ergab einen Aufwand für den Brandschutz von circa 35 100 Euro. Die Kabelführung ist über den stillgelegten Kamin geplant und wird auch für die Netzwerkverkabelung genutzt. Der Kellerraum wird dann auch als Standort für den neuen Serverschrank genutzt. Die EDV-Verkabelung verursacht Kosten laut Schätzung von rund 9 600 Euro.

Die Verwalung erhofft sich noch Einsparpotenzial, indem der alte Serverschrank des Rathauses genutzt wird. Bei der beschränkt durchgeführten Ausschreibung wurden fünf Elektrobetriebe angeschrieben. Die Submission und anschließende Prüfung der Angebote ergab, dass der Zuschlag an ein Talheimer Unternehmen vergeben werden konnte.