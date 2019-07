Talheimer Grundschule besteht zwei Jahrzehnte

„20 Jahre, das ist eigentlich kein Grund, sich für ein Fest aufzudrängen, doch vor 20 Jahren wurde die Talheimer Grundschule selbständig, und seither gilt in der Gemeinde wieder der Grundsatz: kurze Wege für kurze Beine.“ So hat Schulleiterin Marianne Bernhard die Gäste begrüßt.

Bereits seit dem Jahr 1616 werde in Talheim unterrichtet, das Schulhaus sei vor 190 Jahren erbaut worden – das hatte die Rektorin in Erfahrung bringen können. Im Jahr 1978 wurde die Talheimer Grundschule im Zuge einer Schulreform geschlossen, die Grundschüler besuchten fortan die Kellenbachschule in Schura. Diese Information kam von Bürgermeister Martin Hall. Im Jahr 1986 habe es Gespräche bezüglich einer Rückführung gegeben, und anno 1989 wurde eine Elterninitiative gegründet, die eben diese Rückführung zum Ziel hatte. Doch insgesamt waren die Eltern mit der Kellenbachschule durchaus zufrieden und aufgrund der Entwicklung der Kinderzahlen in Talheim war es unsicher, ob sich eine Schule in der Gemeinde halten ließe.

Als dann mit der Bebauung von Gölten in Schura der Platzbedarf wuchs, gab der Gemeinderat im Jahr 1993 seine Zustimmung zur Wiedereinrichtung der Grundschule in Talheim zum 1. August 1995. Zunächst jedoch als Außenstelle von Schura, bis sie ab dem Schuljahr 1998/99 die Selbständigkeit erhielt. Christa Schweizer, seinerzeit Rektorin in Schura, betreute den Aufbau in Talheim mit, war zwischenzeitlich in der Grundschule als Lehrerin tätig und bei dem Schulfest anwesend.

Der erste Schulleiter der selbständigen Talheimer Grundschule war Armin Reiser aus Gunningen. Seit seinem Wechsel an die Schule von Seitingen-Oberflacht vor zwei Jahren ist Marianne Bernhard seine Nachfolgerin. „In den fast 20 Jahren hat sich vieles verändert, kaum etwas ist einfacher geworden. Sie haben es immer verstanden, den vielfältigen Aufgaben gerecht zu werden.“ Mit diesen Worten bedankte sich Martin Hall bei Armin Reiser, der dem Schulfest beiwohnte.

Schulrat Stephan Wohlgemuth lobte die Arbeit der Schule. Er rückte das neue Logo in den Blickpunkt, indem er sagte: „Die hochgereckten Hände symbolisieren Freude am Lernen“. Lobend erwähnte der Schulrat die Arbeit von Annette Maurer und Friedemann Gisinger, die mit den Schülern das Musical „Der kleine Reisebär“ und die musikalische Umrahmung einstudiert hatten.

Eben diese musikalische Umrahmung erfreute die Anwesenden, ganz besonders Eltern und Großeltern. Sie bildete gleichzeitig den Abschluss der Grundschulzeit für die Viertklässler. Zum Ende des offiziellen Teils des Schulfestes bedankte sich Marianne Bernhard bei den Eltern, die bei der Organisation tatkräftig mitgeholfen hatten. Im Gebäude gab es die Gelegenheit, eine historische Ausstellung anzusehen. Der Film, in dem Schüler Senioren zu ihren Erfahrungen aus ihrer Schulzeit befragt hatten, fand reges Interesse. Die Mitmach-Stationen „Sehen-Riechen-Fühlen“ waren stark nachgefragt, die Button-Maschine stand nicht still und im Schulhof tobten sich die Kinder beim Torwand-Schießen und Dosenwerfen aus.