Talheimer Grundschüler basteln Schiffe

Am letzten Schultag vor den Pfingstferien haben die Klassen drei und vier der Talheimer Grundschule an einem Kunstprojekt teilgenommen. Organisiert und geleitet wurde dieses von der Jugendkunstschule „Zebra“ in Tuttlingen. Es findet anlässlich des 30-jährigen Bestehens in allen Grundschulen der ländlichen Gemeinden statt.

Anna-Laura Bach, Dozentin der Kunstschule, kam mit dem Kunstmobil nach Talheim und brachte die notwendigen Materialien mit. Ihre Idee war es, mit den Kindern Schiffe zu bauen. Die Grundschüler ließen sich gerne darauf ein und machten begeistert mit. Sie fanden sich in kleinen Gruppen zusammen und werkelten eifrig.

Da waren zum Beispiel Daniel, Kilian und Mattia, die einen Aussichtskorb auf einem hohen Masten befestigt haben wollten. Anna-Laura Bach stand den Jungen beratend zur Seite. Sie half ihnen auch die Einzelteile für den Ausguck zurecht zu schneiden und mit der Heißklebe-Pistole zu kleben. Max und Robin waren sich einig, dass sie ein Piratenschiff bauen wollten, dass es ein Segel haben musste und dass es „Alfred“ heißen sollte.

Ausstellung im Rathaus Tuttlingen

Die Mädchen Lea, Lara und Trixi wollten einen stabilen Boden haben. Dazu musste der Rumpf des Schiffes mit Papierschnipseln gefüllt werden. Nach den Ferien werden die Erst- und Zweitklässler ihren Projektvormittag haben. Die Werke, die an allen Schulen entstanden sind, werden am 26. Juni im Foyer des Tuttlinger Rathauses ausgestellt.