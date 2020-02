Talheimer Frauentag erlebt Ansturm wie nie

Einen noch nie da gewesenen Zulauf hat der 27.Talheimer Frauentag am Samstag erlebt. Beim Frauenfrühstück und beim Nachmittagstermin war die Halle jeweils mit über 160 Gästen vollkommen ausgebucht. Bereits als bekannt wurde, dass die Referentin in diesem Jahr, die aus Funk und Fernsehen bekannte Schwester Teresa Zukic sein wird, folgten die Anmeldungen zahlreich.

Für die Talheimer Pfarrerin Marion Pipiorke war rasch klar, dass der Platz in der Pfarrscheuer, wo die Veranstaltung normalerweise stattfindet, nicht ausreicht. Die Festhalle war zu dem Zeitpunkt frei, und so zog der Frauentag dorthin um.

Schon die Ankunft von Schwester Teresa in der Festhalle sorgte bei einigen Frauen für Applaus. Tatjana und Eloisa-Elena Lenoci, ein Mutter und Tochter-Gespann, waren die Frauen mit dem weitesten Anreiseweg. Sie hatten die 50 Kilometer aus Schleitheim, einer Gemeinde in der Nähe von Schaffhausen, und somit eine Autofahrt von 40 Minuten, auf sich genommen, um die Referentin zu hören.

„Einige von ihnen kommen schon deutlich länger zum Talheimer Frauentag als ich.“ Mit diesen Worten begrüßte Marion Pipiorke die Frauen, die nicht nur aus Talheim, sondern unter anderem auch aus Emmingen-Liptingen, Flözlingen, Rietheim-Weilheim und Wehingen gekommen waren. Nach einem Frühstück begann Schwester Teresa Zukic mit ihrem Vortrag. Zunächst erzählte sie ihre Lebensgeschichte. „In meiner Jugend war mein erklärtes Ziel, im Leistungssport Karriere zu machen“, begann die katholische Nonne. Dem Geräteturnen und der Leichtathletik habe sie ihr Leben damals gewidmet, Gott und der Glaube habe seinerzeit keine Rolle für sie gespielt. Mehr zufällig, in einer schlaflosen Nacht bei einer Freundin, habe sie nach einem Buch gegriffen, und das sei eine Bibel gewesen. „So las ich das erste Mal in meinem Leben die Bergpredigt“, fuhr sie fort. „Bei einem Basketballspiel am Folgetag wurde ich von einer Konkurrentin übel gefoult. Anstatt mich zu revanchieren, half ich ihr auf, und das Spiel ging weiter. Doch ich empfand danach einen tiefen Frieden“, sagte Zukic.

Sie trat in den Orden der Vinzentinerinnen ein und studierte Religionspädagogik. Das sei der Beginn ihrer Laufbahn in der Kirche gewesen. Nach abgeschlossener Ausbildung sei sie in einem sozialen Brennpunkt in Frankfurt tätig gewesen. „Dort habe ich schnell gemerkt, dass ich mit frommen Sprüchen nicht weiterkomme“, berichtete Teresa Zukic. So habe sie die Menschen abgeholt, wo sie standen, mit dem, was sie eben auch konnte: Indem sie mit ihnen, speziell mit den Kindern und Jugendlichen, Sport trieb und musizierte. In der Zeit wurde TV-Moderatorin Margarete Schreinemakers auf die Nonne aufmerksam und holte sie in ihre Sendung. „Seither bin ich als die erste und einzige Skateboard fahrende Nonne Deutschlands bekannt“, so die Schwester.

1994 gründete sie die „Kleine Kommunität der Geschwister Jesu“, begann Bücher zu schreiben und Musicals zu komponieren. Für ihre Veröffentlichungen hat sie bereits einige Auszeichnungen erhalten; unter anderem den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Nach Talheim kam sie mit den Vorträgen „Jeder ist normal – bis du ihn kennenlernst“ für den Vormittag und „Abenteuer Christsein“ für den Nachmittag. Jeder Mensch habe den Wunsch nach Normalität und einem friedlichen Miteinander. Doch jeder sei auch „eines anderen Stachelschwein“, das war der Ausgangspunkt für den Vortrag.

Wie Beziehungen funktionieren, erläuterte Schwester Teresa Zukic ihrem Publikum. „Nicht der Tod ist der größte Verlust im Leben, sondern das, was in dir stirbt, solange du lebst“, lautete eine Aussage dazu. Menschen, die verletzt sind, würden wiederum andere verletzen. „Doch ob wir selbst verletzbar sind, liegt auch an uns selbst“, verdeutlichte die Ordensfrau. Das hänge allerdings von verschiedenen Faktoren ab, ging aus dem Vortrag hervor. Nämlich, „in welcher Beziehung wir zum anderen stehen, in welcher Verfassung wir uns selbst befinden und auch an welchem Ort und zu welchem Zeitpunkt die Kränkung geschieht“. Um eine erlebte Kränkung zu überwinden, gab Schwester Teresa ihren Zuhörern ein „ABC“ an die Hand. Man überprüfe, in welcher Situation einen die Verletzung treffe, man berücksichtige die eigene Wahrnehmung der Situation und man stelle fest, welche Folgen die Kränkung für einen selbst hat, so lauteten die Tipps.

Ein weiterer Hinweis hieß, „sie überwinden eine Kränkung nur, indem sie vergeben und sich versöhnen“. Außerdem riet Teresa Zukic, bei allen Widrigkeiten im Alltag und in Beziehungen den Humor nie aus den Augen zu verlieren. „Ob sie lachen oder weinen, das Problem bleibt das selbe“, lautete die einfache, aber doch wahre Erkenntnis. So endete der Vortrag am Vormittag.

Am Nachmittag folgte der zweite Teil: Wie kommen wir zu einem harmonischen Zusammenleben mit unseren Mitmenschen? „Indem wir uns zunächst einmal darüber klar werden, ob wir mit uns selbst befreundet sind“, sagte Schwester Teresa. Anhand von Beispielen aus ihrem Leben machte sie klar, dass es nicht für jedes Problem eine Lösung gebe. Und dass es Sinn mache, über die meisten schwierigen Situationen oder Entscheidungen erst einmal eine Nacht zu schlafen. Hier spannte sie den Bogen zu ihrer christlichen Grundhaltung, indem sie sagte „Sie sollten die Bibel nicht nur lesen, Sie sollten Bibel werden“. Nämlich indem man die Bibel richtig lese und deren Aussagen alltagstauglich deute, lautete der Rat.

Ein weiterer Rat lautete, Ungewöhnliches zu tun, gegen die Gewohnheit, sprich, „durchaus auch mal etwas tun, womit niemand rechnet“. Die Ausführungen der Ordensfrau waren so interessant, dass Stille herrschte in der Halle. Erst bei der Ankündigung, dass Teresa Zukic etwas singen werde, ging ein zustimmendes Raunen durch den Saal. Wegen der von ihr komponierten Musicals war sie einmal als die „deutsche Antwort“ auf den Film „Sister Act“ bezeichnet worden. Was lag da näher, als das Stück „I will follow him“ anzustimmen. Die Halle bebte, der Applaus brandete, Zugabe-Rufe wurden laut. Die gewährte die singende Nonne mit dem eigenen Titel „Du bist ein Glücksfall für die Welt“.

Sie verabschiedete sich mit der Versicherung, dass ihr der Tag in Talheim sehr viel Spaß gemacht habe. Abschließend bedankte sich Pfarrerin Marion Pipiorke bei der Nonne, bei ihrem 43köpfigen Helferteam, sowie beim Chörle aus Trossingen und dem Kirchenchor für die musikalische Umrahmung.