Talheimer frühstücken an Ostern zusammen

Die Talheimer erwartet ein Osterfrühstück am Ostermontag in der Pfarrscheuer. Unsere Mitarbeiterin hat mit Pfarrerin Marion Pipiorke darüber gesprochen.

Was hat Sie auf die Idee gebracht, dieses Osterfrühstück anzubieten?

Das haben wir während meiner Zeit im Allgäu auch immer gemacht. Es soll ein fröhliches Beisammensein im Anschluss an den Familiengottesdienst entstehen. Dabei können auch Späße, wie zum Beispiel Ostereierweitwurf oder lustige Spiele, stattfinden.

Hat das Osterfrühstück einen Hintergrund?

Ja, das Osterlachen. Das geht auf die alte Christenheit zurück. Damals lachten die Menschen viel und freuten sich am Ostermontag, über die Auferstehung Jesu Christi. Auch der Gottesdienst wird am Ostermontag einen fröhlichen Charakter haben. Außerdem möchte ich einen Fokus auf das Osterfest legen und es aufwerten. Weiterhin sehe ich es als gute Gelegenheit an, die Gemeinschaft, auch zwischen den Gemeinden Tuningen und Talheim, zu pflegen und zu stärken.

Wie läuft das Frühstück ab?

So einfach wie möglich. Jeder, der kommen möchte, bringt etwas mit und so entsteht ein Buffet. Für Brot und Kaffee sorgen wir von der Kirchengemeinde.

Haben Sie schon Rückmeldungen?

Ja, erfreulich viele. Bisher haben sich 30 Personen angemeldet. Zehn davon sind Kinder. Es verspricht also, ein tolles Frühstück zu werden.

Wie sieht der zeitliche Rahmen aus?

Wir gehen davon aus, dass sich das Frühstück zu einem Brunch entwickelt. Am frühen Nachmittag müssen wir aufräumen, denn um 18 Uhr findet der Gottesdienst der katholischen Gemeinde statt. Wegen unseres Osterfrühstückes wurde der Gottesdienst auf diesen späten Zeitpunkt verlegt. Dafür bin ich sehr dankbar.