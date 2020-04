Talheimer Angler passen sich an

Das Wetter ist für Hobbyangler derzeit geradezu perfekt. Und weil sie üblicherweise alleine auf ihren Fang warten, können sie die Sicherheitsabstände locker einhalten. So sind die Talheimer Angler am vereinseigenen Gewässer aktiv - aber eben jeder für sich. Den Verkauf der selbstgeräucherten Forellen am Gründonnerstag musste der Verein aufgrund der Schutzmaßnahmen aber absagen. Ein herber Schlag für den kleinen Verein, der damit und mit dem damit verbundenen Hock seine einzige Einnahmequelle verliert. Mit Blick auf Karfreitag haben nun also die Talheimer Angler die Chance, sich den Fisch, der an diesem Tag traditionell auf den Tisch kommt, selbst zu fangen. Fangfrisch, im wahrsten Sinne des Wortes.