Talheim setzt denRotstift an

Auch wenn das Corona-Virus das Leben derzeit bestimmt, müssen in den Kommunalverwaltungen Entscheidungen getroffen und Aufgaben abgearbeitet werden. Das hat unter anderem der Talheimer Bürgermeister Martin Hall auf Anfrage unlängst bestätigt.

Nachdem die Gemeinderatssitzung im März wegen der aktuellen Situation abgesagt werden musste, wurden dringende Angelegenheiten als Eilentscheidung, oder anstehende Beschlüsse im schriftlichen Umfrageverfahren gefasst.

Auf diese Weise konnten die Planungs- und Ingenieurleistungen für den Bebauungsplan des Neubaugebietes „Faugelen II“ an das Ingenieurbüro Raupach & Stangwald aus Schallstadt vergeben werden. Die Außenanlage Fest- und Sporthalle nimmt mehr und mehr Formen an. Im Zuge der Planungen wurden, aufgrund der hohen Kosten, der Rotstift angesetzt und Einsparmöglichkeiten gesucht.

Gefunden wurden diese, indem die Pflanzmaßnahmen von Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt wurden. Bereits in der Karwoche setzten Martin Haupter und Ralf Hauch die von dem Tuninger Unternehmen Häring gelieferten Bäume und Sträucher.

So unerfreulich die momentane Lage auch ist, die Installation einer Blitzschutzanlage an der Festhalle, die Montage von Sonnenschutz-Rollos in der Grundschule und die Erneuerung der Silikonfugen in den Duschräumen der Sporthalle – all diese Arbeiten konnten nun ausgeführt werden, ohne auf den laufenden Betrieb Rücksicht nehmen zu müssen.