Talheim ist in Narrenhand

„Wir haben euch nicht vergessen, auf diesem Termin sind wir ganz versessen“, mit diesen Worten hat der Talheimer Bürgermeister Martin Hall die Lupfengeister empfangen. Ansonsten wollte er sich in diesem Jahr nicht in Reimform gegen die Rathausschließung wehren. Seine Begründung war, dass die Narren ja schon in Reimform die Herausgabe des Rathausschlüssels fordern und außerdem sei die Arbeit, die das Jahr über im Rathaus geleistet werde, schon ein Gedicht, so Martin Hall. Hans Joachim Micks, der Vorsitzende der Lupfengeister, und der Talheimer Bürgermeister zogen sich gegenseitig auf und machten dabei einmal mehr die Festhalle zum Thema.