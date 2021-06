Talheim hat ein Wohnraumproblem

Nachdem zuletzt im Mai die langjährige Leiterin des Kindergartens „Krümelkiste“, Margit Schätzle, in den Ruhestand ging, verlässt nun auch Elke Vogel die Talheimer Kindertageseinrichtung. Sie wurde im Talheimer Gemeinderat verabschiedet. Zudem befasste sich der Rat mit der Gestaltung eines neuen Baugebiets und beschloss einstimmig die Erhöhung der Verwaltungsgebühren.

„Der Bedarf nach Baugebieten ist nach wie vor groß“, eröffnete Bürgermeister Andreas Zuhl die Diskussion. Deutlicher formulierte es Gemeinderat Marco Gola: „Wir haben in Talheim ein Wohnraumproblem.“ Rund 30 Anfragen nach einem Bauplatz erreichten die Gemeinde allein in diesem Jahr. Nun soll im Südwesten der Gemeinde nahe der Bundesstraße das 2,33 Hektar große Baugebiet „Faugelen II“ entstehen. Den Bebauungsplan stellte Holger Fischer vom beauftragten „Planungsbüro Fischer“ aus Freiburg in der Sitzung vor. In der Grundsatzdiskussion über den Entwurf solle es laut Andreas Zuhl darum gehen, „ein Meinungsbild aufzunehmen“.

Welchen Wohnraum will die Gemeinde Talheim also schaffen? Grundsätzlich sollen Einfamilienhäuser das Wohngebiet prägen. In der Sitzung kam auch das Thema Mehrfamilienhäuser beziehungsweise generationenübergreifendes Wohnen als platzsparendes Modell auf, um so mehr Wohnraum schaffen zu können. Höher als dreigeschossig solle es aber nicht werden. Das Baugebiet zwischen Öfinger Straße und Röhrenbrunnenbach ist durch die Bundesstraße von Verkehrslärm betroffen. So könnten laut Holger Fischer an manchen Bauplätzen zur Südseite eines Hauses aus Lärmschutzgründen keine Fenster erlaubt sein, die geöffnet werden können. Nachdem einige Änderungen in den Bebauungsplan aufgenommen wurden, soll das Thema in den kommenden Sitzungen erneut auf die Tagesordnung.

Elke Vogel begann 1987 ein erstes Praktikum am Kindergarten und landete 1990 nach der Ausbildung wieder in Talheim. Seitdem führte sie ihr täglicher Arbeitsweg in den Kindergarten „Krümelkiste“. „Wir werden mit Ihnen Ende des Monats eine Talheimer Erzieherin, wenn nicht die Talheimer Erzieherin verlieren“, betonte Bürgermeister Andreas Zuhl. Die sichtlich gerührte Elke Vogel zeigte sich während der Verabschiedung in der Gemeinderatssitzung dankbar über die vergangenen Jahrzehnte: „Jeder Tag war eine absolute Freude“, sagte die scheidende Erzieherin.

„Sie haben wie kaum eine andere eine Verbundenheit mit der Gemeinde und speziell mit dem Kindergarten Krümelkiste gepflegt“, lobte Andreas Zuhl. Dass die Beziehung auch zu den Eltern und Kindern besonders war und ist, kann an der großen Zahl der Anwesenden während der Verabschiedung abgelesen werden. Für Elke Vogel beginnt nun ein neuer Schritt im beruflichen Leben, wie Andreas Zuhl sagte: „Die Freude und Leidenschaft, mit der Sie mir in einem persönlichen Gespräch von der neuen Herausforderung in einer Einrichtung für behinderte Kinder erzählten, war für mich beeindruckend.“

Des Weiteren beschloss der Gemeinderat eine Erhöhung der Verwaltungsgebühren. So steigen die Beträge, liegen aber noch immer unter dem Durchschnitt der umliegenden Kommunen, wie Bürgermeister Andreas Zuhl ausführte. Die Verwaltungsgebühren in Talheim wurden zuletzt vor 27 Jahren verändert.