Schüler lernen gesunde Ernährung

Einen besonderen Schultag haben die Dritt- und Viertklässler in Talheim vor den Osterferien erlebt. Innerhalb des Projekts „Kopf und Topf“, das die Grundschule Talheim in diesem Jahr in Kooperation mit der AOK Gesundheitskasse durchführt, hatten die Kinder Unterricht beim Ernährungsexperten Reiner Frank aus Talheim. Mit ihm zusammen bereiteten die Buben und Mädchen vier Knochenbrühesuppen mit Gemüse und Gewürzen zu. Sie lernten Zutaten wie Kurkuma oder Ingwer kennen, schnippelten fleißig und waren sehr interessiert. Schließlich ordneten die Kinder in einem theoretischen Teil Lebensmittel verschiedenen Gruppen zu, erfuhren, welche Stoffwechseltypen es gibt, welche Fette gesund sind, aber auch, welche Folgen hoher Zuckerkonsum hat. Abgerundet wurde der Vormittag mit einem Wissensquiz rund um die gesunde Ernährung.