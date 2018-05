Satirischer Maischerz in Talheim

Die Nacht zum 1.Mai, also die Nacht der Maischerze, wird in Talheim von besonders kreativen Einwohnern oft zum Anlass genommen, sich zu einem bestimmten Thema „zu äußern“. In diesem Fall wurden die Kosten der Außengestaltung der sanierten und erweiterten Festhalle aufs Korn genommen.

In einer öffentlichen Sitzung des Gemeinderats im September letzten Jahres wurde ein Vorschlag zur Neugestaltung des rückwärtigen Bereichs der Halle vorgestellt. Der fand zwar durchaus Anklang, doch die geschätzten Kosten in Höhe von rund 800 000 Euro wollten einigen Talheimern wohl nicht so recht gefallen. So nutzten sie die Walpurgisnacht, um öffentlich diese Frage zu stellen. Nicht nur, dass die kreativen Köpfe das Banner geschrieben und die Absperrung aufgestellt haben, ein riesiger Baumstamm wurde auf den als in Zukunft gedachten Festplatz transportiert und mit einem ebenso riesigen Balken wurde der Zugang zum Festplatz von der Sporthalle aus versperrt. Da hat sich demnach eine Gruppe kritisch hinterfragender Talheimer so richtig viel Arbeit gemacht.