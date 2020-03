Rudimentäre Kenntnisse erweitert

Bei einem Forst-Notfalltag haben 20 Notfallsanitäter im dritten Lehrjahr am Montag in Talheim ihre Kenntnisse in der Einsatztechnik bei Unfällen im Wald erweitern dürfen. Ideengeber war Martin Fleischer, Lehrkraft beim Landesverband Baden-Württemberg des Deutschen Roten Kreuzes (DRK). Er führte die Auszubildenden am Vormittag an die Forsttechnik heran. Dabei unterstützten Matthias und Lukas Fleischer ihren Vater. Für die 20 angehenden Notfallsanitäter ging es darum, Gefahren zu erkennen und Verletzungsmuster herleiten zu können.

Dazu durften die Auszubildenden mit der Motorsäge umgehen und die Arbeitsweise mit einer Seilwinde kennenlernen. Sie erfuhren, welche Kräfte bei der Forstarbeit frei werden können und mit welchen Folgen diese verbunden sein können. „Das war sehr lehrreich und hat aber auch Spaß gemacht. Es war eine ganz andere Erfahrung“, urteilte Christoph Neubert, einer der Schüler danach. „Es ist einfach genial, was wir alles machen durften“, lautete die Einschätzung von Christian Lienau. Einen interessanten Einblick in die Arbeit anderer hätten sie erhalten, sagten die Schüler. Die Gefahren, unter denen Waldarbeiter tätig sind, seien ihnen klar geworden, aber auch was sie als Retter zu beachten hätten, wenn sie zu einer Verletzungssituation kommen.

Als Vorbereitung für den Nachmittag übten die Retter den Umgang mit dem Spineboard und der Schaufeltrage. In einer Fallsimulation inszenierten die Beteiligten am Nachmittag die Situation zweier unter einem Baum eingeklemmter Forstarbeiter. Die galt es medizinisch zu versorgen und aus dem unwegsamen Gelände zu retten. Unterhalb des Lupfen waren die Bedingungen dafür „ideal“. Ein steiler Abhang, liegende Baumstämme, trockene Blätter, kleines Totholz, liegende Stämme, loser und rutschiger Boden, da waren die Retter mental, wie körperlich gleichermaßen gefordert.

Einer der „Verletzten“ spielte seine Rolle realistisch, indem er vor Schmerzen schrie. Die Notfallrucksäcke auf dem Rücken, das mobile EKG-Gerät mitgeführt, sondierten die Rettungsteams zunächst die Lage, um sich dann rasch an die Versorgung der Verletzten zu machen. In diesem Szenario lernten die Sanitäter, wie schwierig es ist, eine begonnene Therapie nicht zu unterbrechen. Also zum Beispiel die Versorgung mit Volumen oder Sauerstoff nicht zu unterbrechen, während der Patient transportiert wird, oder von den Mitgliedern anderer Hilfseinrichtungen der Transportweg für die Rettung des Verletzten frei gesägt wird.

Alle notwendigen medizinischen Maßnahmen wurden zur Zufriedenheit der Ausbilder ausgeführt. Doch in der realistisch wirkenden Szene wurden Mängel in der Kommunikation und der Koordination offenbar. Klassenlehrer Julian Müllerleile machte sich, unterstützt von seiner Dozentenkollegin Rano Wahab, entsprechend Notizen, um das in der Nachbesprechung zu thematisieren.

Aus Sicht von Fleischer und Müllerleile war dieser Forst-Notfalltag notwendig gewesen. „Bei einer mündlichen Prüfung haben wir festgestellt, dass die Kenntnisse in Einsatztechnik bei Unfällen im Wald eher rudimentär sind“, sagte Fleischer. Deshalb ging er auf Julian Müllerleile zu und schlug den Forst-Notfalltag vor.