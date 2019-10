Richtfest für eine „Vorzeigeanlage“

Bei Familie Haug gehören Richtfeste schon zur Tradition. „Heute feiern wir das Richtfest der zweiten Reithalle. Vor sechs Jahren wurde die erste Reithalle fertiggestellt, die weiteren Projekte zähle ich heute gar nicht auf“, meinte der Talheimer Bürgermeister Martin Hall bei seinem Grußwort. In sechsmonatiger Bauzeit ist eine Halle mit den Maßen 60 Metern Länge und 25 Metern Breite entstanden.

Viele Gäste waren der Einladung zum Richtfest gefolgt. Damit ist die erfolgreiche Errichtung der Reithalle gefeiert worden, in der künftig der Reitunterricht auf Ponys, der Bambini-Unterricht und auch die Reittherapie stattfinden wird. Die Halle ist in drei kleinere Bereiche teilbar, um so kleinere Gruppen parallel unterrichten zu können. Das Pferdeparadies habe sich seit Bestehen hervorragend entwickelt, die Anlage könne sich sehen lassen, lobte der Bürgermeister. Es wundere ihn nicht, dass die Mitarbeiter auf dem Gelände per E-Bike oder E-Roller unterwegs sind, sagte Hall. ´

Das Gemeindeoberhaupt sagte, dass er nicht von einem Talheimer Ortsteil sprechen wolle, auch wenn mit der neuen Reithalle „gewisse definierte Grenzen verlassen wurden“. „Für unsere Gemeinde ist das Pferdeparadies eine sehr schöne Werbung und ein Aushängeschild“, stellte der Bürgermeister fest. Mit dem geplanten therapeutischen Reiten gehe das Angebot in eine ganz neue Richtung und man könne sicherlich von einer Vorzeigeanlage sprechen, so Martin Hall.

Als Geschenk brachte der Bürgermeister einen Dachziegel mit, den er jedoch als Dekorationsgegenstand verstanden wissen wollte. „Bei einem tiefbaulastigen Bürgermeister und einer hochbaulastigen Familie kann man auch einfach eine kleine Deko mitbringen“, erklärte Hall.

Pfarrerin Marion Pipiorke machte aus der kleinen Feier, die von einem Bläser-Quartett umrahmt wurde, eine Andacht und sprach anschließend einen Segen. Doch zu Beginn lobte sie den Bau, der überwiegend in Eigenleistung entstanden ist, beziehungsweise die daran beteiligten Personen für ihre Disziplin. Sie machte klar, dass dieser Dienst für sie nicht alltäglich sei, dass sie aber gerne gekommen sei. Ihre Ansprache basierte auf den Versen drei und vier des Psalm 37. In diesem Versen ist die Rede vom Vertrauen in Gott, von der Absicht, im Land zu leben, und davon, Gutes zu tun, für sich und für andere Menschen. „Ich glaube nicht, dass sie eines Tages auswandern werden“, sagte Marion Pipiorke, zu Hartmut Haug gewandt, in ihrer lebendigen Rede.

Hartmut Haug bedankte sich bei seiner Frau für die Unterstützung und die Versorgung der Mitarbeiter während der Bauphase. Seinen Eltern dankte er dafür, dass sie immer helfend einsprangen, wenn es nötig war. Seinen Angestellten dankte er für deren Einsatz, „ohne auf die Uhr zu schauen“, und Isabell Goller, die als Betriebsleiterin des Reitbetriebs diesen mit ihrem Stab an Reitlehrern selbstverantwortlich gemanagt hat.

Zu Beginn des Richtfests hatte starker Regen eingesetzt. Daher sprach Haug den Richtspruch vom Gerüst aus, während die Gäste in der Halle bleiben konnten. Der Einladung zu einem Imbiss folgten die Anwesenden gerne.