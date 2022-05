Pyrotechniker planen Feuerwerk für Frieden auf dem Lupfen

Am Sonntag, 8. Mai, findet in Talheim am Lupfen ein Feuerwerk statt - nahe der abgebrannten Lagerhallen des Reiterhofs und während in der Ukraine ein Krieg tobt. Die Veranstalter kündigen das internationale Feuerwerk als „Symbol des Friedens und der Freiheit“ an.

Um 21.30 Uhr sollen am Lupfen Leuchtraketen starten. Hartmut Haug, der Betreibes des „Pferdeparadies am Lupfen“ hat dagegen keine Einwände: „Das ist kein Problem“, erklärt er. Die Pferde seien dann schon im Stall und nicht beeinträchtigt.

Bereits zum dritten Mal findet ein Feuerwerk am Lupfen statt. Das letzte habe vor drei Wochen stattgefunden, sagt Peter Stehle. Er ist der Gründer von Pyrotec Frapit. Das Unternehmen mit Sitz in Immendingen organisiert professionelle Laser- und Feuershows.

Internationale Aktion - Verzichtsrufe „absurd“

Doch nicht nur in Talheim wird es zu Feuerwerken kommen. Mit dem Hashtag #fireworksforpeace soll die Aktion des Bundesverbands für Pyrotechnik und Kunstfeuerwerk (BVPK) weltweit Anklang finden. Der Verband erklärte in einer Mitteilung an seine Mitglieder, dass das Feuerwerk im Zeichen des Krieges in der Ukraine stehe.

Nachdem Feuerwerke in Deutschland mit dem Verweis auf den Krieg in der Ukraine abgesagt wurden, will der Verband nun aufzeigen, dass das Feuerwerk ein „Symbol des Friedes und der Freiheit“ sei. Der Ruf, wegen des Krieges in der Ukraine darauf zu verzichten, sei daher „absurd“.

Der BVPK ruft nun seine Mitglieder auf, sich zahlreich an der Aktion zu beteiligen. Die Aufmerksamkeit solle von den Mitgliedern genutzt werden, um zum Spenden an die Betroffenen des Krieges aufzurufen.

Spendengelder kommen Kinderhilfswerk zugute

Peter Stehle gab an, dass die Spendengelder für die Feuerwerkskörper dem Kinderhilfswerk Unicef zugute kommen sollen. Wenn die Spenden eine gewisse Summe erreichen, sollen zudem die Geschädigten im Ahrtal unterstützt werden. „Die kommen viel zu kurz“, sagt der Pyrotechniker.