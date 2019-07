Probleme bei der Kanaltiefe verursachen Mehrkosten

Gleich die erste ordentliche Sitzung des neu gewählten Talheimer Gemeinderates ist aufgrund der neun umfangreichen Tagesordnungspunkte, die alle besprochen werden mussten, zu einem wahren Sitzungsmarathon geraten, der bis nach Mitternacht dauerte. Eines der Themen war die Neugestaltung der Bushaltestelle „Alte Molke“. Die verteuert sich.

Bereits im Mai war über die Ausstattung entschieden worden. Demnach sollte die Ziegler-Metallbau zwei Buswartehallen mit 4,80 Metern Dachbreite, einem Glasdach und angeschraubten Sitzgruppen, zum Preis von rund 20 000 Euro liefern. Eine Überprüfung des Detailplans vor Auftragsvergabe ergab jedoch, dass die Seitenwände für den vorhandenen Gehweg zu breit sind. Die Firma Ziegler sah sich außerstande, eine Sonderkonstruktion anzufertigen, so nahm Bürgermeister Martin Hall mit dem weiteren Anbieter, der Firma Orion, Kontakt auf. Diese kann die Sondergröße konzipieren, was jedoch die Kosten auf 23 000 Euro erhöht. Der Gemeinderat stimmte dem zu.

Zum Thema Kanal- und Wasserleitungssanierung ließ Bürgermeister Martin Hall die Räte wissen, dass die Arbeiten im Zeitplan sind. Im ersten Teil des Bauabschnitts, von der Gartenstraße bis zum Röhrenbrunnenbach, sind die Kanäle und Leitungen verlegt, im zweiten Teil des Bauabschnittes von der Vogten- bis zur Gartenstraße gehen die Arbeiten zügig voran. Für die Zeit, in der im Bereich Vogten- Tuttlinger Straße gegraben wird, findet eine Verlegung der Buslinie über den Feldweg, vorbei an der Kläranlage, weiter zur Vogtenstraße statt. Der Einmündungsbereich von der K5944 wurde dazu umgestaltet, so dass er auch von Gelenkbussen befahren werden kann.

Wegen der Kanaltiefe und damit verbundener Probleme entstand ein Mehraufwand, der zu Mehrkosten geführt hat. Daher hat die Talheimer Verwaltung einen Antrag auf Erhöhung der Fördermittel gestellt, der bereits bewilligt wurde. Die Zuwendung erhöht sich nun von 241 000 Euro auf 390 200 Euro.

Im Zuge der Baumaßnahme werden eine Vielzahl von Leitungen und Rohren in den Gehwegen untergebracht. Um das zu erreichen, wurde entschieden, die Gehwege auf jeder Fahrbahnseite um 25 Zentimeter zu verbreitern. Als problematisch erwies sich die Querung des Röhrenbrunnenbaches. Der Leerrohrverband für den Breitbandausbau und die Stromtrasse der Netze-BW machte einen weiteren Beschluss notwendig. Die Verlegung unter der Bachsohle wurde von der Netze-BW favorisiert, erschien der Verwaltung jedoch zu aufwändig. Gespräche mit dem Landratsamt haben die Entscheidung herbeigeführt, dass stirnseitig an der Brücke eine Kabelbrücke angebracht wird. Dem Gemeindeanteil in Höhe von 4640 Euro hat das Gremium zugestimmt. Ein weiterer Beschluss betrifft die Sicherheits- und Gesundheitskoordination, die laut Baustellenrichtlinie der EU erforderlich ist, und die von der Gemeinde zu tragen ist. Der Auftrag ging an das Büro Salzmann zum Preis von 5350 Euro.