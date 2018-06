Ein paar Abende mit einem echten Philosophen verbringen – für Fans von Aristoteles, John Locke oder anderen Größen, ein verlockender Gedanke. Die Volkshochschule Trossingen macht das möglich. Der Talheimer Jens Kistenfeger will im Kurs „Politische Philosophie“ an acht Abenden den Kursteilnehmern einige ausgesuchte Konzepte und Ideen verschiedener Philosophen zu diesem Thema vorstellen und über sie diskutieren. Redakteurin Sabine Felker hat mit ihm gesprochen.

Leichte Kost wird das nicht …

(lacht) Ach, wenn man sich für das Thema begeistert, dann wird das sicher ein toller geistiger Austausch. Ich gehe natürlich nicht ganz in die Tiefe bei den einzelnen Themen, das ist zeitlich ja schon nicht möglich. Aber natürlich wäre es schön, wenn innerhalb der Gruppe Gespräche entstehen und die Teilnehmer bereit sind, ein paar Seiten Zuhause vorzubereiten.

Woher kommt Ihre Leidenschaft für Philosophie?

Mir war schnell klar, dass ich Philosophie studieren wollte. Ich bin nach dem Abschluss auch noch an der Uni geblieben und habe promoviert. Es zeigte sich dann aber, dass das wirtschaftliche Auskommen dort oft sehr wackelig war. Mal gab es gute Verträge, dann wieder nicht. Als Familienvater musste ich mich deshalb neu orientieren.

Jetzt haben Sie einen Job, der gar nicht philosophisch anmutet …

Ja, jetzt arbeite ich im betriebswirtschaftlichen Bereich. Der Job macht Spaß, aber natürlich kommen die Inhalte meines Studiums dabei zu kurz. Irgendwann habe ich mir gedacht, dass es doch nicht sein kann, dass ich all diese Bücher habe, mich gerne mit der Thematik beschäftige und alles jetzt mehr oder minder brach liegt. So kam ich auf die Idee, den VHS-Kurs auf die Beine zu stellen.

Welche Themen werden Sie im Kurs angehen?

Wir beginnen in der Antike, machen einen großen Sprung in die Neuzeit und landen schließlich in der Moderne. Ich möchte sowohl klassische als auch moderne Autoren vorstellen, und diese mit kurzen Auszügen zu Wort kommen lassen. Nach Möglichkeit möchte ich auch das eine oder andere aktuelle Thema einflechten. Im Vordergrund soll aber die Vermittlung und Diskussion der ursprünglichen Konzeptionen stehen. Ein grobes Konzept habe ich bereits, doch endgültig entscheiden, wie mein Kurs inhaltlich verlaufen wird, kann ich erst, wenn ich die Teilnehmer und ihre Vorkenntnisse kenne.

