Pferdeparadies am Lupfen baut an

Das Pferdeparadies am Lupfen erhält eine weitere Reithalle mit Aufenthaltsraum und Sanitäranlagen und ein Stallgebäude für Ponys mit Paddocks. Das bestehende Wirtschaftsgebäude wird um ein Strohlager erweitert und zusätzliche Parkplätze werden geschaffen. Das gemeindliche Einvernehmen dazu hat der Talheimer Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstagabend erteilt. Den ersten Bauantrag dazu stellte der Bauherr, Hartmut Haug, bereits im September 2018. Der erforderte jedoch weiteren Gesprächsbedarf. Nachdem die Planung verändert worden ist, konnte dem Antrag einstimmig zugestimmt werden. Weiterhin wurde der Vorschlag, einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan aufzustellen, aufgegriffen. Der könnte den Flächenbedarf für die weitere Betriebsentwicklung aufzeigen.