OGV-Team bewertet die Gärten

Wie jedes Jahr im Juli haben sich die Mitglieder des Talheimer Obst- und Gartenbauverein (OGV) in der vergangenen Woche auf den Weg gemacht, um die Gärten der Gemeinde anzusehen und zu bewerten. Die Prämierung erfolgt dann im November im Rahmen des Herbstfestes.

Jeder benotete Gartenbesitzer erhält, entsprechend seiner Note eine Pflanze. Acht Hobbygärtner waren in drei Gruppen während des Nachmittages unterwegs. Der Vorsitzende Francisko Faina, Margit Holschuh und Viola Bienengräber gingen unter anderem durch die Vogtenstrasse, über den Schmidplatz, die Lupfenstrasse hinauf und den Schecken hinunter. Dabei bewerteten sie den Status Quo, also den momentanen Zustand des Gartens. Dabei spielte es keine Rolle, ob ein Hausbesitzer auf Pflanzen setzt, ganz besonders individuellen Gartenschmuck gestaltet, oder einen Gemüsegarten anpflanzt. „Wir finden es sogar sehr wichtig, dass Gärten als Bauerngärten genutzt werden“, sagten Margit Holschuh und Viola Bienengräber.

Wobei Steingärten den Mitgliedern des Obst- und Gartenbauverein regelrecht ein Dorn im Auge sind. Diese Lösungen verlangen zwar kaum Pflegeaufwand, doch der Artenvielfalt von Kleinlebewesen und Vögeln stehen sie entgegen. So ist es auch nicht verwunderlich, dass den Gartenbauern die verschiedenen kleinen blühenden Inseln in der Gemeinde auffallen. „Sieh mal, hier kämpft sich die Natur auch wieder durch“, mit diesen Worten machte Francisko Faina seine Vereinskolleginnen auf eine kleine Pflanze Löwenmäulchen aufmerksam, das an einer Hauswand aus dem Asphalt wuchs.

Allerdings gestalten und pflegen die Talheimer ihre Gärten nicht im Hinblick auf den Blumenschmuck-Rundgang. „Wir möchten den Garten für uns bunt und lebendig halten, denn dann bieten wir Käfern und kleinen Tieren einen Lebensraum“, erklären Alexandra Storz und Horst Baur. Und Viola Bienengräber verrät „bei mir werden die Blumen jede Woche gepflegt, indem ich verblühte Teile entferne. So wachsen sie schön“.