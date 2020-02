Nase putzen führt zu Unfall

Die 86-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz B-Klasse befuhr am Sonntag gegen 17.30 Uhr die Kreisstraße zwischen Talheim und Durchhausen und putzte sich während der Fahrt die Nase. Dies führte laut Polizei dazu, dass sie mit ihrem Mercedes nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie überfuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrszeichen, bevor es ihr gelang, ihren Wagen wieder zurück auf die Fahrbahn zu lenken. An ihrem Mercedes-Benz entstand ein Sachschaden in Höhe von 3000 Euro. Verletzt wurde niemand.

