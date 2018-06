Nahwärme ist in Talheim vom Tisch

Der Gemeinderat Talheim hat sich in seiner jüngsten Sitzung unter anderem mit den Themen Breitbandversorgung und Windkraft beschäftigt.

Breitbandversorgung: Die Breitbandinitiative des Landkreises kommt gut voran. Die Gründung der Kommunalanstalt ist für den 26. Juli geplant. Parallel dazu beginnen die Gemeinden mit der Planung des Glasfasernetzes. Die Strukturplanung erfasst alle Gebäude auf der Gemarkung und ermöglicht eine Aussage bezüglich der Mitverlegung von Leerrohren bei allen künftigen Tiefbaumaßnahmen. Der Gemeinderat entschied einstimmig, die Ingenieurgesellschaft SBK aus Ingersheim mit der Planung zu beauftragen. Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur hat einen Antrag auf Fördermittel in Höhe von 20000 Euro bewilligt. Somit sind die Kosten der Ingenieurgesellschaft in Höhe von 15300 Euro gedeckt.

Umschlag von Abfällen: Die Remondis GmbH möchte am Standort Brenntenwäldle die Zwischenlagerung und den Umschlag von Abfällen durchführen. Dafür soll eine Schüttguthalle erbaut werden, eine nicht überdachte Schüttgutbox und eine Fahrzeugwaage aufgestellt werden. Durch die geplante Zwischenlagerung und Grobsortierung wird sich das Verkehrsaufkommen erhöhen. Durch die Fahrzeuge wird es mehr Lärm geben. Die Gemeinde Talheim kann bis zum 29. Juli eine Stellungnahme abgeben.

Windkraft: Zum Thema Windkraft konnte der Gemeinderat Talheim ebenso eine Stellungnahme abgeben. Bei den Standorten handelt es sich um die Gemarkungen Eßlingen und Ippingen. Es sollen weniger Anlagen aufgestellt werden als ursprünglich geplant. Dennoch wird Talheim betroffen sein, denn der Standort reicht nah an die Gemarkung heran. „Wir werden das so hinnehmen müssen“ kamen die Räte überein und verzichten auf eine Stellungnahme..

Nahwärme: Das große Thema Nahwärmeversorgung ist vorerst vom Tisch. So haben es die Gemeinderäte nach intensiven Beratungen beschlossen. Ende 2015 hatte sich die Firma Solarcomplex aus dem Projekt verabschiedet. Für die Singener Firma als Betreiber des Nahwärmenetzes kamen h nicht genügend Anschlussnehmer zusammen. Mit der Firma Zelsius wurden noch einmal verschiedene Modelle untersucht. Das Unternehmen aus Donaueschingen betreibt die Leitungsnetze nicht, das hätte die Gemeinde machen müssen. Die Kosten hätten je nach Ausbaudichte zwischen 1,5 und 2,5 Millionen Euro gelegen. Wie sich die Wärmelieferung in der Zukunft verändert hätte, ist nur schwer zu beurteilen. „Ich stehe immer noch hinter der Nahwärmeversorgung“, sagte Bürgermeister Martin Hall. Doch das Interesse der Bürger halte sich in Grenzen. Daher sei er zu dem Schluss gekommen, dass dieses Projekt eine Nummer zu groß sei. Einer der Gemeinderäte berichtete von einem Gespräch mit einem Schornsteinfeger, nach dessen Kenntnisstand in Talheim von etwa 15 Jahren viele Heizungen ausgetauscht wurden. „Eventuell ist es in Talheim zu früh für die Nahwärmeversorgung“, meinte der Gemeinderat. Der Investitionsplan würde sich verschieben, wenn das Projekt jetzt umgesetzt würde. Und wenn der Antrieb nicht aus der Bevölkerung kommt, dann mache das im Moment keinen Sinn, einigte sich das Gremium.