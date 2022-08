Nach 42 Jahren geht Anette Maurer in den Ruhestand

Nach 42 Jahren im Schuldienst, 22 Jahre davon in Talheim, ist Anette Maurer zum Ende des Schuljahres in den Ruhestand verabschiedet worden. Eine Ära gehe zu Ende, sagte Schulleiterin Marianne Bernhard in ihrer Ansprache. Eine Ära die geprägt gewesen sei von Erfahrung, Offenheit, Entscheidungsfreude, Konsequenz, Disziplin und klaren Regeln.

Als stellvertretende Schulleiterin habe Anette Maurer der Rektorin manch wichtige Hilfestellung gegeben, so Marianne Bernhard. Aufgrund ihrer Affinität zur Musik brachte Anette Maurer diese auch an die Talheimer Grundschule. Ein Schulchor, das Akkordeonorchester geleitet von Friedemann Gisinger und daraus entstehend 26 Musikprojekte sind in den 22 Jahren entstanden.

„Du hinterlässt große Fußabdrücke, wir werden dich vermissen“, mit diesen Worten verabschiedete Marianne Bernhard ihre Kollegin in den wohlverdienten Ruhestand. Bürgermeister Andreas Zuhl lobte die gute, motivierte und qualifizierte Zusammenarbeit. Er bedankte sich dafür, dass Anette Maurer, in Angesicht der schwierigen, pandemiebedingten Lage, den Eintritt in den Ruhestand um ein Jahr hinausgeschoben habe. Gerührt vor allen Dingen von dem Lied, das die Zweitklässler zu ihren Ehren getextet hatten, bedankte sich Anette Maurer. „Zeiten ändern sich, Momente vergehen, Erinnerungen bleiben“, sagte die scheidende Lehrerin.

Sie habe im Verlaufe der Jahre viele Veränderungen erlebt. Ihr Grundsatz sei immer gewesen, gelassen bleiben, aber nicht tatenlos. Durchatmen, überlegen und dann handeln, den Blick immer auf das Positive lenkend. Das muss der Pädagogin gelungen sein, angesichts der vielen Kinder, die sie zum Abschied, auch unter Tränen, umarmten. Umrahmt wurde die Feierstunde, vom Übergang der Viertklässler in die weiterführende Schule, von der Begrüßung der künftigen Erstklässler und dem Ende des Schuljahres.