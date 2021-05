Nach 42 Jahren als Kindererzieherin hört Margit Schätzle auf

Die langjährige Leiterin des Kindergartens „Krümelkiste“ in Talheim ist am vergangenen Freitag in den Ruhestand gegangen. „Ihr Einsatz und ihre Verbundenheit gegenüber der Gemeinde Talheim und der Kinder ist nicht genug hervorzuheben“, sagte Talheims Bürgermeister Andreas Zuhl. Zu Beginn der Gemeinderatssitzung am Mittwoch wurde Margit Schätzle mit stehenden Ovationen verabschiedet.

„Der Kindergarten war für viele Jahre mein Mittelpunkt“, meinte Margit Schätzle. Von insgesamt 42 Berufsjahren verbrachte sie 28 Jahre am Kindergarten „Krümelkiste“. Deren Leitung hatte sie von 1993 bis 2012 inne. Zuvor war sie von 1979 bis 1993 in Flözlingen im Landkreis Rottweil aktiv, wo sie ebenfalls Leiterin des Kindergartens war.

„Die Kinder werden mir sehr fehlen, aber ich freue mich auch auf das was kommt“, befand Margit Schätzle. Neben einem großen Grundstück inklusive pflegebedürftigen Gartens hat sie auch einen Enkel in München, mit dem sie mehr Zeit verbringen will. „Außerdem habe ich einen Hund der Bewegung braucht“, so Schätzle. Langeweile dürfte da bestimmt nicht aufkommen. Schließlich gehören ihr darüber hinaus zwei Ziegen und mehrere Hühner. Was die weitere Zukunftsplanung angeht, ist sie pragmatisch, auch wegen der Corona-Pandemie: „Am besten plant man mal noch gar nicht, wer weiß was kommt“.

„Mit ihrer ruhigen, freundlichen Art und ihrem Organisationstalent haben sie die Herzen der Kinder und Eltern erobert“, lobte Bürgermeister Andreas Zuhl die Ausscheidende. Und ein weiteres Talent blieb dem Schultes nicht verborgen: „Wir verlieren nicht nur eine herausragende Erzieherin, sondern auch die Musikfachkraft am Kindergarten“. Das Singen mit den Kindern, ergänzt durch die Blockflöte von Margit Schätzle, sei stets ein Höhepunkt gewesen. „Es ist schön die Kinder an die Musik heranzuführen“, bilanzierte Schätzle.

Um die Dienste von Margit Schätzle zu würdigen, besann sich Bürgermeister Andreas Zuhl auf eine alte Tradition. „Olivenzweige galten im alten Griechenland als ein Zeichen der Anerkennung“, erklärte Andreas Zuhl. Jedoch interpretierte er diese Tradition ins Neuzeitliche. „Damit sie länger Freude daran haben, haben wir ihnen einen ganzen Olivenbaum als Geschenk“, so der Schultes. Den Dank für den Baum verknüpfte Margit Schätzle mit der Hoffnung, „dass es meine Pflege überlebt“. Zusätzlich erhielt sie noch einen Sportgutschein.

Aufgrund ihrer langen Zeit sei es immer wieder vorgekommen, dass sie die Kinder von früher als Eltern oder in anderer Funktion wiedersah. Das Kommen und Gehen von Generationen trifft auch auf das Leben von Margit Schätzle. Neben 28 Jahren als Erzieherin war die gebürtige Talheimerin zu Kinderzeiten selbst hier im Kindergarten in Talheim.