Lupfengeister bereiten Fest zum 20. Geburtstag vor

Der Talheimer Narrenverein Lupfengeister bestehen seit 20 Jahren. Dieses Jubiläum wird am 30. Juni mit einem großen Fest in der Talheimer Festhalle gefeiert. Die Planungen dazu laufen auf Hochtouren.

Der stellvertretende Vorsitzende Francisko Faina wird das Fest organisieren. Es wird ein Tischfußball-Turnier mit Menschen hinter der Festhalle geben. Für die kleinen Gäste wird eine Hüpfburg aufgestellt und für den Abend werden Guggenmusiken eingeladen. Eine Mitgliederversammlung diente unlängst dazu, die anstehenden Aufgaben unter den Vereinsmitgliedern aufzuteilen.

Frank Renner erklärte sich bereit, den gesamten Bereich „Küche“ alleine zu organisieren. Nachdem sich die Lupfengeister mehrheitlich für Braten, Spätzle und Salate als Festmenü ausgesprochen hatten, muss nun Renner Helfer für die Küche suchen.

Auch für die weiteren Stationen, wie die Getränkeausgabe, die Versorgung der Gäste mit Kaffee und Kuchen, den Weizenbierstand und die Aufsicht an der Hüpfburg, waren rasch Mitglieder gewonnen. Alle Lupfengeister ziehen an einem Strang, um das Jubiläumsfest zu einem Erfolg zu führen.

Die Idee, in Talheim einen Narrenverein zu gründen, wurde schon vor mehr als 20 Jahren von einigen Talheimer Männern bei einer Stammtischrunde in einem Lokal der Gemeinde entwickelt. Doch erst einige Zeit später gelang es dem Talheimer Roland Kaiser, den Verein aus der Taufe zu heben. Er führte die Narren bis 2008 als Vorsitzender an. Dann übernahm Hans-Joachim Micks den Vorsitz, Stellvertreter ist seither Francisko Faina.

Von der Gemeinde wurde den Mitgliedern ein kleines Gebäude am Ortsrand zur Verfügung gestellt, das sich die Narren zu einem Vereinsheim umgebaut haben. Die Guggenmusik, die ursprünglich eine Abteilung des Vereins darstellte, hat sich zwischenzeitlich herausgelöst und geht eigene Wege. Die beiden Tanzgarden, die Geister-Kids und die Lupfengirls, zählten zeitweise bis zu 20 Kinder, überwiegend Mädchen. Mangels Nachwuchs gibt es derzeit keine Garde mehr. Der Narrenverein zählt 60 Mitglieder, von denen die Hälfte während der Fasnet als Hästräger in Erscheinung tritt. Im Gemeindeleben sind die Lupfengeister mit ihrem Kürbisfest und mit einem Angebot im Kinderferienprogramm ein fester Bestandteil des Gemeindelebens.