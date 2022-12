LKW kippt auf Mülldeponie um

Die Feuerwehr Talheim ist aufgrund eines Unfalls mit einem LKW am Freitagmittag zur Mülldeponie bei Talheim ausgerückt. Das Fahrzeug war beim Abladen auf dem Geländer der Mülldeponie umgekippt.

Bei der Alarmierung gingen die Einsatzkräfte noch von einer eingeklemmten Person aus. 25 Feuerwehrleute der Wehren Trossingen und Talheim waren im Einsatz, zudem wurden Notarzt und Krankenwagen alarmiert.

Die Feuerwehr rückte mit fünf Fahruegen aus. Auch Notarzt und Krankenwagen waren vor Ort. (Foto: Pascal Deleye/Feuerwehr Trossingen)

Vor Ort stellt sich heraus, dass der Fahrer nicht eingeklemmt, sondern nur eingeschlossen war, so der Talheimer Feuerwehrkommandant Jörg Müller. Die Einsatzkräfte konnten den Mann befreien und er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Er konnte noch am selben Abend wieder aus dem Krankenhaus entlassen werden.