Lesetipps der Talheimer Bücherei: Von Liebesroman bis Drachenabenteuer

Die kalte Jahreszeit, in der es früh Dunkel wird und oftmals ungemütliches Wetter herrscht, lädt zum Lesen ein. Die Talheimer Gemeindebücherei hält für Lesebegeisterte eine Fülle von Titeln vor, die an zwei Öffnungstagen in der Woche ausgeliehen oder zurückgebracht werden können. Die Büchereileiterin Petra Ulrich und ihre Kollegin Suse Tomasino beraten Besucher, die unentschlossen sind. Tomasino hat aktuell vier Buchtipps zusammengestellt, die sie Erwachsenen und Jugendlichen empfiehlt.

„Der Sommer der Wünsche“ von Debbie Macomber ist ein Liebesroman, in dem die Hauptperson Abbie eine unglückliche Liebe überwinden muss. Das gelingt ihr, indem sie an einem Strickkurs teilnimmt. Die Nadel lässt sich mit jeder Masche leichter führen, bis schließlich der letzte Faden vernäht ist. Und Abbie spürt, gemeinsam mit Freunden kann sie alles schaffen.

„Die Galerie der Düfte“ aus der Feder von Julia Fischer ist ein Liebesroman, der zwei Familien, Inhaber zweier traditionsreicher Naturkosmetik-Apotheken in Florenz und München, auf mysteriös, betörende Weise miteinander verbindet. Eigentlich ein Sommer-Roman, ein besonderes Leseerlebnis für Florenz-Liebhaber, sorgt er für ein genüssliches Leseerlebnis mit hohem Wohlfühlfaktor.

„Der kleine Drache Kokosnuss“ von Ingo Siegner begeistert nicht nur kleine Leser, sondern derzeit auch Kinogänger. In der 26. Ausgabe „… und der Zauberschüler“ staunt Kokosnuss nicht schlecht, als er in den Sümpfen der Dracheninsel ein Hausschwein entdeckt. Gemeinsam mit Matilda und Oskar bricht der kleine Drache zu einer Sumpf-Expedition auf. Plötzlich versinken die Freunde in einem Sumpfloch. Im letzten Moment werden sie von einem kleinen Zauberer gerettet. Aber was macht ein Zauberschüler auf der Dracheninsel? Und was sucht er in den sieben Sümpfen? – Kokosnuss, Matilda und Oskar erleben ein ebenso spannendes wie lustiges Abenteuer.

Für Jugendliche empfiehlt Tomasino die Geschichte „Mila und das Geheimnis der weißen Stute“ von Jana Maesmanns. Ein Pferdeabenteuer in dem Mila viel Zeit bei ihrer Oma verbringt. Mila kümmert sich um ein Pferd aus der Nachbarschaft. Der Besitzer des Pferdes ist ein brutaler Pferdetrainer. Gemeinsam mit ihren beiden Freunden enthüllt sie nicht nur das Geheimnis des Erfolgstrainers, sondern auch das ihrer Großmutter.