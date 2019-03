Kreis will Deponie Talheim erweitern

Mehr Platz für Müll will der Landkreis auf der Deponie Talheim schaffen. „Wenn es wirtschaftlich so weiter boomt und weiterhin soviel Müll anfällt, ist die Deponie 2023/24 verfüllt“, sagt Jürgen Blocher, Leiter des Sachgebiets Abfallwirtschaft beim Landratsamt. Bis dahin soll erweitert werden.

Da sich die Kapazität der Deponie dem Ende entgegen neigt, haben die Landkreise Tuttlingen, Schwarzwald-Baar und Rottweil entschieden, sie im Südwesten um 5,7 Hektar auf insgesamt 14,4 Hektar Fläche für die Verfüllung behandelter (verbrannter) Abfälle zu erweitern. Dazu, so Blocher, werden die drei Kreise einen Zweckverband gründen. Der entsprechende Beschluss wurde bereits in allen Kreistagen gefasst. Blocher rechnet mit mehreren Millionen Euro Baukosten - der erste Block bis 2024 werde schätzungsweise zehn Millionen Euro verschlingen. Raum für zwei Millionen Tonnen Müll wird die Erweiterung bieten. „Wenn sehr viel Müll anfällt, reicht uns die Fläche die nächsten 20 Jahre“, meint Blocher, bei normalem Zustrom 30 Jahre.“

Derzeit fällt aufgrund der boomenden Baukonjunktur eine große Menge Abfall an. „Im Vergleich zu 2013 hat sich die Müllmenge verneunfacht“, berichtet Jürgen Blocher. Solche Entwicklungen langfristig vorherzusagen, sei allerdings schwierig. Auf der Talheimer Deponie, dem „letzten Glied in der Müllkette“, so Blocher, werden Haus- und Gewerbemüll und Industrieabfälle verfüllt. Auf der Deponie können Abfälle zeitlich unbegrenzt abgelagert werden. Darunter sind Abfälle, die laut Gesetz als gefährlich gelten, wie Asbest, Mineralwolle oder teerhaltiger Straßenabbruch.

Umschlagplatz für Restmüll und Holz sollen versetzt werden

Solche Mülllagerungen müssen mit einer Erd- oder Kiesschicht von mindestens 50 Zentimetern abgedeckt werden. „Derartigen Abfällen begegnen wir täglich im Alltag. Bei ordentlichem Umgang sind sie auf der Deponie unproblematisch“, betont Jürgen Blocher und fügt hinzu: „Wir sind von einer Sondermülldeponie sehr weit weg.“

Neben der Erweiterung der Deponie soll der derzeitige Umschlagplatz für Restmüll und Holz an eine andere Stelle versetzt werden. Bis Ende 2021, so Blocher, soll auf zwei Hektar Fläche an der südlichen Grenze der bisherigen Deponie eine neue Umschlaghalle entstehen. „Dort können die Leute ihren Müll dann auch im Trockenen ausladen“, sagt Blocher.