Krähenbach Kings freuen sich über fünften Platz

Die Krähenbach Kings aus Talheim haben in Ritten bei Bozen an den vierten European Pondhockey Championships teilgenommen. Am Ende durften sich die Talheimer über den guten fünften Platz freuen.

Die Krähenbach Kings starteten mit drei Kantersiegen (8:0; 13:2 und 11:4) ins Turnier und waren bestens eingespielt für das entscheidende Spiel um den Sieg in der Gruppe C. Der Gegner in Spiel vier, die Thirsty Eagles, eine gemischte Mannschaft aus einheimischen und kanadischen Spielern, musste unbedingt gewinnen um noch eine Chance auf den Gruppensieg zu wahren. Nach fünf Minuten hieß es aber bereits 7:0 für die Krähenbach Kings und das Spiel war entschieden und der Gruppensieg sichergestellt. Daher war der Spielabbruch wegen unsportlichen Verhaltens der Gegner auch nur eine Randnotiz. Auch das letzte Gruppenspiel gegen die tschechische Mannschaft von HC 1988 Kovárny Kladno wurde 8:3 gewonnnen.

Im Sechzehntelfinale wurden die Old Boys Ritten, eine AH-Mannschaft der heimischen Rittner Buam, 15:4 besiegt. Im Achtelfinale wurde HC Mechov A aus Tschechien mit 10:4 ausgeschaltet.

Der nächste Gegner im Viertelfinale war dann das Team der Huskies – jene Mannschaft, die alle Turniere der European Pond Hockey Championships für sich entscheiden konnte. Die Kings legten ein 1:0 und 2:1 vor, doch die Huskies glichen beinahe postwendend wieder aus. Während bei den Kings das Schussglück etwas fehlte, spielten die Huskies ihre ganze Routine aus und gewannen 12:8.

Das Team der Krähenbach Kings 2020 bildeten Peter Hartung, Markus Kehle, Michael Wolf (alle aus Füssen), Andreas Beiter, Karsten Schulz, Markus Zappe (alle aus Schwenningen), Daniel Schmidt und Dirk Götz (beide Talheim).

Im Endspiel besiegte das Team Ploner die Lappen von Lappland mit 3:2 nach Verlängerung und nahm damit erstmals die Goldene Schaufel als Turniersieger der European Pondhockey Championships in Empfang.

Weitere Informationen zum Turnier in Ritten (http://www.europondhockey.com) und zu den Krähenbach Kings gibt es unter www.kings-pondhockey.de.