Konfirmation in Talheim

Trixi Streicher, Kilian Schneckenburger, Lea Schweizer, Maximilian Haak und Lara Hoffrichter sind am 14. Mai 2022 in der evangelischen Kirche in Talheim von Pfarrerin Marion Pipiorke konfirmiert worden. Nach Monaten der Vorbereitungszeit haben die fünf Jugendlichen den Segen erhalten, um dann anschließend mit ihren Familien fröhlich zu feiern.