Kleintierzüchter vermelden viele Erfolge

Von einem erfolgreichen 2019 des Kleintierzüchterverein Z 292 Talheim-Tuningen ist in den Berichten bei der Hauptversammlung die Rede gewesen. Verbands- und Vereinsehrungen wurden überreicht. Florian Lutz und Ralf Pahlow erhielten die Verbandsehrennadel in Silber für 25jährige Zugehörigkeit, Lieselotte Hoffrichter wurde für 40 Jahre Verbandsmitgliedschaft geehrt.

Seit 25 Jahren Mitglied im Verein sind Raimund Baur und Werner Esslinger, seit 40 Jahren Raimund Kusserow. Matthias Link, der Vorsitzende des Vereins, erwähnte ganz besonders die Erfolge bei der Kreisschau in Trossingen. „Bei 64 ausgestellten Kaninchen und 28 präsentierten Geflügeln erreichten wir acht Kreismeister-Titel, hatten drei Siegertiere, und ein Schwarzwaldband wurde überreicht.“ Auf Landes- und Bundesebene waren die Z 292-Züchter überdies erfolgreich.

Jugendleiter Karl Glökler freute sich über das Engagement der Jugend. Aus dem Kassenbericht von Wolfgang Teltschik ging hervor, dass die Impfungen der Tiere ein hoher Kostenfaktor sind. „Ich freue mich über den regen Zulauf aus der Bevölkerung bei unseren Lokalschauen. Das tut unserer Kasse gut“, fügte Link hinzu. Von einer Bilanz, die sich sehen lassen könne, sprach Bürgermeister Martin Hall, als er die Entlastung vornahm. „Mit 95 Mitgliedern ist ihr Verein eher klein, doch sie leisten einen wichtigen Beitrag für das Gemeindeleben.“ Sein Tuninger Amtskollege Ralf Pahlow pflichtete ihm bei.

Link teilte die Termine 2020 mit: Im März ist die Hauptversammlung des Kreisverbands, im Juli Jungtierschau in Talheim, die Lokalschau ist am Volkstrauertag in Tuningen. Im Dezember ist die Kreisschau in Rottweil, das Helferfest steigt im August im Garten der Familie Link. Der Ausflug führt zur Landesgartenschau nach Überlingen. Der stellvertretende Vorsitzende Bastian Unger wies auf die Bundesrammlerschau im Februar hin, Karl Glökler auf die Hauptversammlung der Jugendleiter ebenfalls im Februar in Trossingen.