Klavierstudentinnen begeistern in Talheimer Lupfenkapelle

Den zweiten der fünf Klavierabende in der Talheimer Lupfenkapelle haben die beiden Trossinger Klavierstudentinnen Elisa Ringendahl und Tamara Geißner bestritten. Weitere Konzerte gibt es noch am Samstag und Sonntag, jeweils ab 18 Uhr. Es sei ein schönes Konzert gewesen, war von jedem der Gäste zu hören. Nach dem Konzert blieb das Publikum noch lange zu Gesprächen in der Kapelle und ließ die Atmosphäre auf sich wirken.

Als Studierende haben Elisa Ringendahl und Tamara Geißner durchaus schon Konzerterfahrung. Doch als Hartmut Haug, der Organisator der Konzertreihe, sie bat, eines der Kapellenkonzerte zu gestalten, sagten sie gerne zu.

Den Abend eröffnete Haug mit einem Klavierstück seines Lieblingskomponisten Josef Gabriel Rheinberger. Dann gaben die Damen Stücke der Komponisten Liszt, Händel, Chopin und Ravel zum Besten. Bei der Auswahl hatten sie sich von ihrem Dozenten beraten lassen. Eine Auswahl, die zu 100 Prozent zu den beiden passte, sagte Birgit Helber, eine der Zuhörerinnen und selbst Klavierlehrerin.

Ringendahl und Geißner eröffneten mit „Harmonie du Soir“ von Franz Liszt. Harmonische Klänge erfüllten das Talheimer Kirchlein, die Gäste bekamen Werke geboten, über die sie begeistert waren.

Am Samstag, 25. Januar , tritt das Duo Beate Müller und Birgit Helber ab 18 Uhr in der Kapelle auf. Die beiden Spielen Werke für Violine und Klavier. Am Sonntag, 26. Januar , wiederholen die Musiker Hansjörg Haller und Hartmut Haug ab 18 Uhr ihr Klavierkonzert vom Mittwoch.