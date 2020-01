Kirchengemeinderat hat vier neue Mitglieder

Im Rahmen eines Gottesdienstes sind die im Dezember gewählten Kirchengemeinderäte in ihr Amt eingesetzt worden. Mit Jutta Strobel, Silke Raab, Eberhard Kohler und Markus Manger sind vier Personen neu in dem Gremium. Michaela Hengstler, Yvonne Kreutter und Albrecht Mauthe haben sich für eine weitere sechsjährige Amtszeit wählen lassen.

Als einen „Meilenstein“ bezeichnete Pfarrerin Marion Pipiorke die Einsetzung der Räte. „Ich freue mich darüber, dass sich sieben taffe Leute gefunden haben, sechs lange Jahre als Kirchengemeinderäte tätig zu sein“, kommentierte sie. Schriftlesung wie auch Predigt des Gottesdienstes waren auf die Einsetzung der Kirchengemeinderäte ausgerichtet. So geht aus dem Römerbrief Kapitel 12, Vers eins bis acht, hervor, dass ein jeder eine realistische Selbsteinschätzung haben sollte und dass es Sinn mache, dass jedes Mitglied seine speziellen Fähigkeiten einbringt. So stellte es Helmut Pipiorke, geschäftsführender Pfarrer der Gemeinden Talheim und Tuningen, dar.

Die von Pfarrerin Marion Pipiorke gehaltene Predigt gründete auf der Taufe Jesu Christi durch Johannes den Täufer. Die Pfarrerin wollte verdeutlichen, wie respektvoll der Umgang der beiden Männer war, wie sie sich der geistlichen Ordnung fügten und wie konsequent sie in ihrem Handeln waren. Helmut Pipiorke machte aber auch klar, dass nicht nur der Kirchengemeinderat und die Pfarrerin die Geschicke der Gemeinde lenken können, sondern dass es den Rückhalt der gesamten Gemeinde braucht. „So wie es seit den beiden Jahren, die meine Frau Pfarrerin ist, bereits praktiziert wird“, sagte Pipiorke. „Und aus eigener Erfahrung rate ich ihnen, immer auf das zu hören, was meine Frau sagt“, fügte er scherzend hinzu, was ihm das Lachen der gesamten anwesenden Gemeinde einbrachte.

Mit einem Präsent, einem Handschlag und der Bekräftigung „ja, ich will“, wurde jedes einzelne Mitglied des Kirchengemeinderates endgültig in das Amt eingesetzt. Abschließend bedankte sich Marion Pipiorke, ebenfalls mit einem Präsent, bei den Mitgliedern des Ortswahlausschusses, für die gute und kompetente Mitarbeit der Ausschussmitglieder während der Wahlperiode.