Kindergarten in Talheim wird teurer

In der aktuellen Sitzung des Talheimer Gemeinderates ist der Haushalt für dieses Jahr verabschiedet und über Kindergartenbeiträge diskutiert worden. Ebenfalls Thema war die LED-Beleuchtung in der Sporthalle. Zudem ging es in der Sitzung um ein Bauvorhaben sowie um die Bushaltestelle in der Tuttlinger Straße.

Der Haushalt hat ein Volumen von rund 5,4 Millionen Euro. Dabei entfallen auf den Verwaltungshaushalt drei Millionen Euro. Der Vermögenshaushalt beträgt 2,4 Millionen Euro. Investitionen in Höhe von 2,4 Millionen Euro sind ein ehrgeiziges Ziel. Dennoch ist im Jahr 2017 keine neue Kreditaufnahme vorgesehen.

Die anstehenden Investitionen können durch die Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und einer Rücklagenentnahme geschultert werden. Die Rücklagen der Gemeinde werden sich durch den Haushalt auf 918460 Euro reduzieren. Der aktuelle Schuldenstand wird auf 56250 Euro sinken.

Kindergartenbeiträge

Ein weiteres Thema der Gemeinderatssitzung waren die Kindergartenbeiträge. Laut Empfehlung der Kirchen und der kommunalen Landesverbände sollte der Deckungsanteil durch die Elternbeiträge bei 20 Prozent liegen. In Talheim beträgt der Deckungsanteil im Moment elf Prozent, im Ansatz für das Jahr 2017 wird er bei knapp 13 Prozent liegen.

Zwar wird der Kindergarten durch erhöhte Kinderzahlen auch mehr Fördermittel erhalten, eine Anhebung der Elternbeiträge ist dennoch notwendig. „Dabei sind wir immer noch deutlich unter den Empfehlungen der Kirchen und Verbände“, macht der Bürgermeister deutlich. Ab dem 1. September bezahlen Familien für den Kindergartenbesuch für ein Kind 104 Euro, für zwei Kinder 80 Euro, für drei Kinder 51 Euro und für vier oder mehr Kinder 23 Euro. Für die Kleinkindbetreuung entrichten Familien mit einem Kind künftig 225 Euro, mit zwei Kindern 171 Euro, mit drei Kindern 112 Euro und Familien mit vier oder mehr Kindern 61 Euro.

Sporthalle

Die Umstellung auf LED-Beleuchtung in der Sporthalle war ein länger diskutiertes Thema während der Sitzung. Die Kommunalpoltiker stimmten der Auftragsvergabe an den günstigsten Anbieter, ein ortsansässiges Unternehmen, zu. Die bestehenden Kastenlampen werden mit LED-Röhren ausgestattet. Für diese Umstellung sind 15000 Euro im Haushalt vorgesehen.

Die Röhren sollen künftig im Trainingsbetrieb geringer angeschaltet werden als bei Wettkämpfen. Durch die Einsparung der Stromkosten kann sich die Investition amortisieren. An einen Gemeinderat war der Gedanke eines barrierefreien Zuganges zur Sporthalle herangetragen worden. Darüber werden sich die Mitglieder in einer der nächsten Sitzungen beraten.

Kebap-Lokal

Auf der Tagesordnung stand ebenfalls ein Antrag auf Nutzungsänderung der bisherigen Metzgerei. Der Käufer des Hauses möchte dort ein Kebap-Lokal einrichten. Die bisherige Gaststätte soll weiterhin als solche betrieben werden. Das Gremium erteilte das gemeindliche Einvernehmen einstimmig.

Bushaltestelle

Ebenfalls wird die Gestaltung der Bushaltestelle in der Tuttlinger Straße Richtung Tuttlingen künftig Thema sein. Die dortige Haltebucht soll eventuell zurückgebaut und der Randstein abgeflacht werden, um barrierefrei in den Bus einsteigen zu können. In diesem Zusammenhang macht das Aufstellen eines von den Nutzern gewünschten Wartehäuschens Sinn.