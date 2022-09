Jugendfeuerwehren Talheim-Esslingen arbeiten gut zusammen

Am Freitagabend um 19 Uhr zerriss das Alarmsignal eines Martinshorns die vorabendliche Ruhe in Talheim. Was war passiert? Etwa schon wieder ein Brand? Nein – es war der Auftakt zum ersten von 13 Übungs-Einsätzen der 24-Stunden-Übung der Jugendfeuerwehren Talheim und Esslingen.

Dieses intensive Training wird seit einigen Jahren durchgeführt. Die Leitstelle Talheim ist als Zentrale eingerichtet worden, im Magazin wurden die Jugendlichen und ihre Betreuer verpflegt und untergebracht. Der Talheimer Jugendleiter Philipp Irion und begleitete jeden Einsatz vor Ort. Für Esslingen kam Cedric Schreiner hinzu. In der „Kommandozentrale“ saß Dustin Messner am Funk und am PC, um die Abläufe zu koordinieren.

Um die Einsätze durchführen zu können, waren die Jugendleiter auf die Kooperation der Verwaltungen und von Privatleuten angewiesen. Das war kein Problem. So hieß der erste Einsatz in Talheim „Brandnachschau“. In einem Garten war der Grill umgefallen, und es galt zu prüfen, ob es in dem Gebäude noch Brandherde gab. Hier konnte Jonas Müller erste Erfahrungen im Umgang mit der neu angeschafften Wärmebildkamera machen.

Ziemlich zeitgleich lautete der nächste Alarm, dass in Esslingen ausgelaufenes Öl nach einem Verkehrsunfall abzubinden war. Gegen 21 Uhr, also bereits in der Dunkelheit, waren die jungen Feuerwehrleute gefordert, einen Brand in der Nähe der Talheimer Kläranlage zu löschen. Die Wasserleitung vom Krähenbach und vom Unterflur-Hydranten her zu legen, war rasch geschafft. Der Wasserdruck kommt mit fünf bis sechs Bar am Löschfahrzeug an. Es verlässt die Pumpe mit einem Druck von zehn Bar. Demzufolge brauchte es zwei der 13- bis 17-Jährigen, die sich gegen den Schlauch stemmen mussten, um ihn sicher zu halten.

Die Nacht verstrich nicht etwa ruhig. Gegen Mitternacht war eine Person im Gebiet um die Esslinger Heusack-Hütte zu suchen, in den frühen Morgenstunden wurden die Wehren wegen eines ausgelösten Rauchmelders geweckt. Noch vor dem Frühstück hieß es, raus zu Sägewerk, um eine eingeklemmte Person zu befreien und zu retten. Wie schon beim Brand am Vorabend kam dem zehnjährigen Tyler die Aufgabe zu, den Verletzten zu beruhigen.

Im Zuge der Übung stellen die Jungen fest, wie schwer der Umgang mit dem Spreizer ist. „Sehr sehr gut“, lobte Jonas Müller den Einsatz der Nachwuchskräfte. Zur Witterung des Morgens passend, aber auch zu den realen Anforderungen die an Feuerwehren gestellt werden, war die Annahme gegen 10 Uhr, dass ein Unwetter über Talheim niedergegangen war. In verschiedenen Gebäuden musste Wasser abgepumpt werden, ein Haus wurde mit einer Barriere aus Sandsäcken geschützt.

„Die Schule brennt“, so lautete der Alarm gegen Mittag. Die Atemschutzträger Willi Irion und Bryan Meng gingen zuerst durch das Gebäude, um nach zwei Verletzten zu suchen. Wie schwer diese Aufgabe ist, stellten sie dabei fest. Die zu tragende Last und die eingeschränkte Sicht machen die Suche schwer, so erklärten die beiden. Entrauchen mittels eines großen Lüfters und Löschen des Brandes erfolgten rasch und erfolgreich.

Bei einem Maschinenbrand in einer Schreinerei am späteren Nachmittag waren die Atemschutzträger erneut gefordert. „In tiefster Gangart“, lautete die Ansage von Philipp Irion an die Jungen. Also gingen sie gebückt, so nahe wie möglich am Boden, um in der stark verrauchten Halle bessere Sicht zu haben. Draußen wurde der Lüfter bereit gehalten sowie eine Riegelstellung aufgebaut, die in der realen Situation dazu dient, eine weitere Ausbreitung der Flammen zu verhindern.

Ein durchweg positives Fazit zogen alle Beteiligten aus der Übung. Die Jugendlichen stellten fest, dass die Müdigkeit der Anspannung weicht, wenn ein Einsatz ansteht. Sie konnten wertvolle Erfahrungen im Umgang mit dem zu Einsatz kommenden Gerät sammeln. Die Betreuer stellten fest, dass in den Übungsstunden trainierte Fertigkeiten gut abrufbar sind. Auch die Zusammenarbeit der beiden Jugendwehren klappte nach der Zwangspause rasch wieder sehr gut.